Transport : La ligne « Haï El-Badr - Aïn Naâdja » ouverte dans quelques jours

Le ministre des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zaâlane, a affirmé, pour sa part, que le nombre de voyageurs via le métro d’Alger s’élèverait à 300.000 voyageurs/jour, après réception des extensions en cours de réalisation. M. Zaâlane a indiqué que «le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, accorde un intérêt accru au développement et à la modernisation des transports à travers tout le pays, notamment au niveau de la capitale», soulignant qu«’après réception des extensions en cours de réalisation, le nombre de voyageurs via les lignes du métro atteindra 300.000 voyageurs/jour à Alger».

M. Zaâlane a souligné que «la réalisation des extensions des lignes de métro vers l’aéroport international, Baraki et Bab El- Oued n’a bénéficié d’aucune enveloppe financière», ajoutant que les contrats signés pour la réalisation de ces lignes concernaient uniquement les travaux de forage de trémies.

Répondant à une question sur la possibilité pour la commune des Eucalyptus de bénéficier d’une ligne de métro vers l’aéroport international d’Alger Houari-Boumediène, M. Zaâlane a souligné que l’itinéraire de la ligne de métro ne traverse pas la commune, ajoutant que toutes les mesures avaient été prises pour permettre à la population de cette commune et celle des régions avoisinantes de bénéficier effectivement des services du métro en raccordant cette ville à la gare d’El-Harrach via des lignes de transport urbain. Par ailleurs, le ministre a cité les avantages accordés aux usagers des transports en commun, par la nouvelle formule qui consiste en l’abonnement unifié entré en service depuis février dernier, «à des prix étudiés, en concrétisation d’un transport multimodal qui s’inscrit au titre du programme du secteur des Transports».

Concernant l’état d’avancement des travaux d’extension de la ligne de métro «Haï El- Badr - Aïn Naâdja» à Alger, il a indiqué que cette ligne entrerait en service dans les jours à venir, outre la finalisation des travaux de deux gares à Gué de Constantine qui seront aussi livrées dans les mois à venir. Concernant la ligne de métro reliant Aïn Naâdja à Baraki, le ministre a indiqué que les travaux avaient commencé en juin 2017, ajoutant que le taux d’avancement des travaux était de 48%. M. Zaâlane a rassuré les habitants des Eucalyptus, de Cherarba, de Sidi Moussa et de Baraki (Alger) en faisant état de l’ouverture d’une grande partie de la voie d’évitement reliant la route de l’aéroport à la route de Blida dans deux ou trois mois au maximum.

A. Z.