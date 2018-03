Sport pour tous : Ce sera aux « Sablettes d'Alger » de 10h00 à 17h00

La direction de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs de la wilaya d’Alger organise en partenariat avec les ligues (20) sportives de wilaya d’Alger et les ligues (6) communales une Grande Manifestation Open Sport du 20 au 29 mars 2018 au niveau du Parc des sports et loisirs les Sablettes (OPLA) à H. Dey (d'Alger) espérons que la météo soit clémente avec le froid de canard qui règne sur la baie d’Alger, plus le vent violent et les pluies torrentielle de ses derniers temps sur la capitale cette «esplanade» où ont été aménagés des stands (chapiteaux) et des aires de jeu (terrain, tatamis, ring, circuit) est ouvert de 10h00 à 17h00 au grand public, surtout aux enfants pour la pratique de la discipline sportive libre choix gratuitement au menu, plus d’une vingtaine, entre sport individuel (judo, karaté, lutte, athlétisme, escrime, tir sportif, boxe, tennis de table, badminton, body building, tennis, cyclisme, taekwondo…), sport collectif (hand, volley, basket, foot), arts martiaux (vo-vianam, kung-fu...), mécanique, sauvetage et cérébrales (jeu d’échecs), durant les vacances scolaires de printemps.

Au programme, il y aura aussi des rencontres des exhibitions des écoles des clubs sportif amateur, selon les disponibilités du calendrier championnat

L’objectif de cette opération c’est la vulgarisation et le développement du nombre de pratiquants de chaque discipline.

R. S.