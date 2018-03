Athlétisme : Plus de 600 sportifs à la 1re édition des mini-jeux olympiques pour enfants

Plus de 600 sportifs de la commune de Constantine ont pris part à la 1re édition des mini-jeux olympiques pour enfants âgés entre 6 et 12 ans. La cérémonie d’ouverture de cet évènement sportif, organisé à l’institut national de formation supérieure des cadres de la jeunesse et des sports (INFS-CJS), a été célébrée dans une grande joie et des scènes d’exhibition des tout petits qui ont défilé pour représenter fièrement leurs clubs devant un public venu en nombre assister à cette manifestation. Dans son allocution, le directeur de la jeunesse et des sports, Yacine Sifi, a indiqué que "les mini-olympiades", qui constituent une première en Algérie, vise à faire connaître et à mieux exploiter les infrastructures sportives dont dispose la wilaya de Constantine, d’une part, et à enrichir le programme de l’animation sportive destiné aux enfants durant les vacances scolaires, d’autre part. Le même responsable a également affirmé que ce projet des mini-jeux olympiques, initié par l’institut de l’INFS-CJS en collaboration avec la DJS, sera généralisé pour impliquer les autres communes de la wilaya dans un premier temps, ensuite les autres wilayas du pays au cours des prochaines années. Au terme de cette cérémonie d'ouverture, les compétitions sportives de volley-ball, de handball, de natation et de football entre autres, ont été lancées à travers les différentes infrastructures de l’institut de l’INFS-CJS, a-t-on relevé.

A la salle omnisports (OMS), le duel était très rude entre les joueuses de volleyball. L’entraîneur de l’équipe minime de volley-ball féminin de l’OMC, Saâdoune Soheib, a déclaré à l’APS que cette manifestation vient renforcer le parcours des compétitions de ces joueuses, notamment en période de repos pédagogique. Sur la piste d’athlétisme, les poussins de l’équipe de Kids Constantine (un sport qui ressemble au lancer du marteau), ont pu dévoiler leurs compétences de vitesse de tir, et de la force de préservation de la position stationnaire. L’entraîneur de cette équipe, Oudjhani Saoussen, a estimé, de son côté, que les mini-olympiades permettront de mieux faire connaître cette nouvelle discipline à Constantine.

La 1re édition des mini-jeux olympiques pour enfants, placée sous le slogan "Défis sportifs", devra se poursuivre jusqu’au 25 mars prochain, souligne-t-on.