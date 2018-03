Handball : Coupe arabe des clubs (Gr. A - 5e J) : L'ES Aïn Touta se qualifie aux quarts de finale

Le club de handball algérien de l'ES Aïn Touta s'est qualifié aux quarts de finale de la Coupe arabe des clubs vainqueurs de coupe, en battant Ahly Tripoli de Libye sur le score de 25 à 24 (mi-temps : 17-11), en match de la 5e et dernière journée du groupe A disputé mardi à Sfax (Tunisie). C'est la 3e victoire de l'ESAT dans cette compétition, après celles obtenues devant Al-Gharafa du Qatar (25-23) et le MC Oujda du Maroc (34-30), contre une défaite face au CHB Jammel de Tunisie (26-22). Dans le deuxième match du groupe A, Al-Gharafa a battu le CHB Jammel (29-24), alors que le MC Oujda a été exempté de cette 5e journée.

Les rencontres des quarts de finale sont prévues aujourd’hui, à l'issue des matchs de la 5e et dernière journée du tour préliminaire (Groupes A et B). Les demi-finales se joueront vendredi alors que la finale est prévue samedi.