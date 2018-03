Ligue 1 : USMA - PAC, ce vendredi en amical

L'USM Alger disputera un match amical contre le Paradou AC le vendredi 23 mars pour meubler la trêve qu'observe actuellement le Championnat de Ligue 1 de football, a annoncé mardi dernier le club de algérois.

"Le match se jouera au stade Omar-Hamadi de Bologhine à partir de 17h00" a encore précisé la direction des Rouge et Noir dans un bref communiqué, diffusé sur son site officiel. Les camarades du capitaine Mohamed-Amine Zemmamouche qui avaient bénéficié de deux jours de repos au lendemain de leur qualification pour les 16es de finale (Bis) de la Coupe de la CAF, ont repris le chemin des entraînements mercredi dernier. L'USMA avait sorti l'AS Maniema (Congo) malgré son nul à domicile (1-1), car ayant obtenu un résultat favorable au match aller (2-2). Lors de la prochaine journée de championnat, la 24e, dont la date reste à déterminer par la LFP, l'USMA et le Paradou joueront tous les deux en déplacement, respectivement chez le CR Belouizdad et l'USM El Harrach. Le championnat de Ligue 1 Mobilis est actuellement à l'arrêt, en raison de la trêve internationale (fenêtre Fifa), qui verra la sélection algérienne affronter son homologue tanzanienne le jeudi 22 mars (18h00) au stade du 5-Juillet et l'Iran le 27 mars à Graz (Autriche).