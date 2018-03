Tirages au sort coupes africaines : Le MCA et l’ESS dans le même groupe

C’est hier à 18h algérienne que se sont déroulés au siège de la Confédération africaine de football, au Caire, les tirages au sort des compétitions continentales, Ligue des Champions Africaine (LDC) et coupe de la CAF.

Pour ce qui est du tirage au sort de la LDC, elle a fait tomber les deux représentants algériens, le MC Alger et l’ES Sétif dans le même groupe (B). Cela au moment où les deux équipes voulaient absolument s’éviter afin de donner plus de chances aux représentants du football algérien d’aller le plus loin possible.

Toutefois, l’Entente tout comme le Mouloudia, feront le maximum pour occuper les deux premières places pour arracher la qualification aux quarts de finales. En plus du MCA et de l’ESS, le groupe B compte deux autres équipes solides que sont le TP Mazembe (RD Congo) un grand d’Afrique avec plusieurs titres africains à son palmarès et le Difaâ Hassani El Jadidi marocain. C’est le groupe le plus difficile par rapport aux trois autres (A, C et D). Il faudra faire avec et démontrer que le football algérien est capable de tenir tête à n’importe quel adversaire continental. Le Mouloudia et l’Entente ont eux aussi des atouts à faire valoir dans cette Ligue des Champions Africaine. (Voir ci-contre le programme des rencontres du groupe B.



ASEC Mimosas (Côte d’Ivoire) pour le CRB, Plateau United (Nigéria) pour l’USMA



Par ailleurs, en coupe de la CAF, les deux représentants algériens, le CRB et l’USMA connaissent désormais leurs prochains adversaires pour le compte des 16es de finale bis, dernier tour qualificatif à la phase des poules. Le tirage au sort des équipes qui se sont qualifiées avec celle repêchées, récemment éliminés de la LDC, n’a pas été tendre envers le CRB, qui a hérité d’un adversaire difficile, l’ASEC Mimosas d’Abidjan (Côte d’Ivoire), qui n’est plus à présenter et qui est un ancien vainqueur de la Ligue des Champions. Il aura néanmoins l’avantage de recevoir au match retour. Il faut néanmoins préciser que les Ivoiriens de l’ASEC ne sont plus cette grosse équipe qui faisait peur d’antan. Pour preuve, elle n’a pas réussi à accéder à la phase des poules en LDC. Le CRB garde néanmoins un très mauvais souvenir de sa confrontation face à ce même adversaire en 2001 à Abidjan avec un cinglant revers qui est resté dans les mémoires (7-0), jamais concédé par le Chabab toutes compétions confondues. Quant à l’USM Alger, elle aura pour adversaire Plateau United du Nigéria. Là aussi, les Algérois auront la chance de recevoir au match retour. Les Nigérians ont été éliminés par l’Etoile du Sahel tunisien en LDC. Les dates fixées pour ce dernier tour préliminaire sont comme suite : aller (6, 7 ou 8 avril), retour (17 ou 18 avril).

Mohamed-Amine Azzouz

Groupe B (Calendrier des matches de l’ESS et du MCA) :



4, 5 ou 6 Mai : TP Mazembe - ES Sétif

4, 5 ou 6 Mai : MC Alger - Difaa Al Jadidi

15-16 Mai : ES Sétif - MC Alger

17-18 Juillet : TP Mazembe - MC Alger

17-18 Juillet : ES Sétif - Difaa Al Jadidi

27, 28 ou 29 Juillet : Difaa Al Jadidi - ES Sétif

27, 28 ou 29 Juillet : MC Alger - TP Mazembe

17, 18 ou 19 Août : ES Sétif - TP Mazembe

17, 18 ou 19 Août : Difaa Al Jadidi - MC Alger

28-29 Aout : MC Alger - ES Sétif