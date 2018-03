Salon national de l'emploi : Sous le sceau de l’innovation

C’est en présence d’une douzaine de ministres, de hauts fonctionnaires et du wali d’Alger, que la 7e édition du Salon national de l'emploi «SALEM 2018» a été inaugurée, hier, au Palais des expositions, Pins Maritimes.

Organisée sous le haut patronage du président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, cette manifestation, qui s'étalera jusqu'au mardi 27 mars, est parrainée par le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale.

Cette édition enregistre la participation de plus de 500 entreprises dont 300 créées dans le cadre de l'Agence nationale de soutien à l'emploi de jeunes (ANSEJ) et la Caisse nationale d’allocation chômage (CNAC) et 60 autres créées par des jeunes de la communauté algérienne établie à l'étranger. L’occasion pour le ministre du Travail, M. Mourad Zemali, de préciser que la forte présence des jeunes Algériens installés à l’étranger découle des mesures mises en place par les pouvoirs publics et qui permettent à ces derniers de bénéficier des mêmes avantages octroyés aux jeunes résidant dans le pays. «II n’y a désormais aucune différence entre les enfants de notre pays. Ils peuvent tous prétendre aux mêmes droits et aux mêmes avantages, là où ils se trouvent», a affirmé le ministre à cet effet, tout en précisant que les dispositifs d’aide aux jeunes ont été à la hauteur des attentes des pouvoirs publics. «90 % des entreprises créées dans le cadre des dispositifs d’insertion et d’aide à l‘emploi ont été des expériences réussies». En effet, selon M. Zemali, l’Algérie enregistre un taux d’échec d’entreprises qui ne dépasse pas les 10 %. «C’est un taux appréciable, puisque, comparé à d’autres pays dans le monde, la moyenne de mortalité des entreprises est de 30% annuellement», a-t-il souligné. Evoquant le taux de recouvrement des créances des jeunes promoteurs, M. Zemali a estimé que celui-ci est de 84 % pour l’ANSEJ et 60% pour la CNAC, «on est là aussi dans une bonne moyenne», a-t-il encore estimé, avant de signaler que les chiffres enregistrés par son département portent à l’optimisme : « Le taux de chômage a baissé à 11,7 % en mars 2018, alors qu’il était de

12 % en septembre 2017, c’est une performance de garder ce taux, même si notre objectif est de le faire baisser», a-t-il encore dit, signalant au passage que les demandes d’emploi augmentent en moyenne de 6 % annuellement.



Insertion et aide à l’emploi : 90 % des entreprises sont des réussites



«Il n’en demeure pas moins que nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour suivre les orientations du président de la République, pour aider les demandeurs d’emploi dans divers secteurs d’activités et par le biais de plusieurs formules de création d’activités économiquement viables», a ajouté le ministre.

Pour revenir au Salon, cette manifestation, placée sous le thème «Start-up: la réussite par l'innovation», vise à faire connaitre les différents mécanismes de soutien aux startups et jeunes porteurs de projets innovants qu'offrent l'Agence nationale d'emploi (ANEM) et la CNAC. Outre la promotion des startups, cet espace professionnel permet aux différents dispositifs de soutien à l'emploi d'accompagner les porteurs de projets innovants en leur permettant de mettre en avant leurs capacités.

Ce salon offre aux demandeurs d'emploi l'opportunité de prendre connaissance des conditions et des différents avantages offerts par l'ANEM suivant leurs situation sociale et niveau professionnel et des offres d'emploi disponibles sur le marché du travail et qui correspondent à leurs qualifications.

Le Salon comprend plusieurs pavillons consacrés à l'exposition des produits réalisés dans les différents domaines, notamment les TIC, l'industrie, l'environnement et les énergies renouvelables. D'autres pavillons sont réservés aux organismes en charge de la mise en œuvre des dispositifs d'aide et de soutien à l'emploi, et à la création de micro-entreprises, à l'image de l'ANEM, l'ANSEJ et la CNAC.

En marge du Salon des ateliers seront organisés au profit des jeunes entrepreneurs et le grand public, portant sur les opportunités mises à la disposition des jeunes relatives à la création des petites entreprises, la sous-traitance et le e-commerce.

En outre, des rencontres sur l'entrepreneuriat, le parcours des jeunes entrepreneurs de la création à la gestion des micro-entreprises seront au programme du salon, outre l'organisation des conférences sur les techniques de recherche d'emploi, l'élaboration d'un CV et d'une lettre de motivation au profit des stagiaires des centres de formation professionnelle et d'apprentissage ainsi qu'aux étudiants universitaires.

Les départements ministériels liés directement au secteur de l'emploi, les chambres professionnelles, les instances et les partenaires associés dans la création des micro-entreprises comme la CNAS et la CASNOS ainsi que les banques sont également présentes à cet évènement qui promet d’attirer grand-startupsmonde, notamment les jeunes en quête d’un emploi stable et décemment rémunéré.

Kamélia Hadjib