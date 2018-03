Liaison ferroviaire Touggourt/ Hassi-Messaoud : Un projet de grande importance pour la région

Le ministre des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zaâlane, a affirmé, à Touggourt (Ouargla), que le projet de voie ferroviaire Touggourt/ Hassi-Messaoud revêt une grande importance pour la région. S’exprimant lors de l’inspection de ce projet d’un linéaire de 150 km, le ministre a indiqué qu’il va contribuer, à l’instar des grands projets prévus dans le cadre du programme du Président de la République, à l’impulsion de la dynamique socioéconomique dans la région, la création de nouveaux emplois et l’atténuation de la pression sur le réseau routier dans la région, qui supporte plus que sa capacité. D’après les présentations fournies à la délégation ministérielle, ce projet, lancé en 2013 pour un coût avoisinant les 70 milliards de DA, est actuellement à 52% d’avancement de ses travaux, englobant jusque-là 101 km de travaux de terrassement, la pose de voies sur 7 km, et la réalisation de deux ouvrages (ponts-rails) sur les 11 ouvrages de prévus. Concernant le programme de développement du rail à travers le pays, le ministre des Travaux publics et des Transports a affirmé que l’Etat œuvrait à développer ce mode de transport avec un objectif d’assurer, à l’horizon 2021, le transport de 17 millions de tonnes de marchandises et 60 millions de voyageurs. (APS)