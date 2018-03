Feux de forêts : Le recours à Météo-Algérie pour atténuer les risques

Véritable casse-tête pour les pouvoirs publics, les feux de forêts occasionnent chaque été des dégâts considérables et affectent sérieusement notre couvert végétal, même si ce dernier se régénère à hauteur de 80% grâce notamment à une pluviométrie assez généreuse qui survient dès d’hiver.

L’année 2017 a été particulièrement difficile et a vu une superficie de 53.975 hectares de végétation partir en fumée, la faute à près de 3.000 incendies enregistrés dans 17 wilayas du pays dont les plus affectées sont El Tarf qui a perdu à elle seule 20.000 ha, soit 45% de la surface totale, Tizi-Ouzou et Bejaia. Sur cette superficie ravagée, on compte 28.841 ha de forêts, 10.398 ha de maquis et 14.745 ha de broussailles. En une décennie, soit de 2008 à 2017, notre pays a perdu plus de 206.620 hectares causés par plus de 150.000 incendies. S’exprimant à l’occasion d’une journée d’étude sur la problématique des incendies de forêts en Algérie, le directeur général des forêts a insisté sur la nécessité de mettre en place une stratégie de « riposte» et des « mécanismes» devant contribuer à « réduire» la vulnérabilité du patrimoine forestier et « d’atténuer» les risques liés au processus de dégradation. Azzedine Sekrane a évoqué également la création d’un système de veille météorologique en vue de cerner la dynamique du stress hydrique et de réfléchir à la conception d’un indice météo à travers « ClimaSouth», un projet lancé en 2013 et financé par l’Union européenne au profit des neuf pays du Sud méditerranéen dont l’Algérie, l’objectif étant de les aider à « mieux s’adapter» aux changements climatiques.

A cet effet, l’étude sur la modélisation climatique appliquée sur la gestion des feux de forêts en Algérie a doté l’Office National de la Météorologie (ONM) et la DGF d’un outil de gestion performant contre le phénomène des feux de forêts, causés généralement par des incendies provoqués à leur tour par des pics de chaleur. Une fois généralisé à travers tout le territoire national, « ClimaSouth» permettra de doter le secteur des forêts d’un paramètre de « haute importance» et donnera une « meilleure» évaluation de la vulnérabilité et du risque feux de forêts pour constituer au final un outil de veille contre ce phénomène. Car dans une première phase, ce projet sera menée dans deux zones pilotes, en l’occurrence Sidi Bel Abbès et Tlemcen. « Il est question donc de renforcer la résilience du pays aux effets des changements climatiques, notamment en ce qui concerne la prévention des incendies de forêts», a noté Azzedine Sekrane qui expliquera que grâce au « ClimaSouth», l’ONM fournira à la DGF des projections sur le long terme pour l’aider à avoir une « meilleure» visibilité sur les risques d’incendies de forêts liés aux pics de chaleur.

Cette journée d’études devrait par ailleurs, déboucher sur plusieurs recommandations dont la mise en place et le renforcement de la coordination intersectorielle et la création d’un réseau de veille scientifique et d’un observatoire national dédié aux espaces forestiers post-dégradation.

Sur un autre registre, le directeur général des forêts a rappelé qu’un programme d’urgence doté d’une enveloppe de plus de 655 millions de dinars a été engagé par son établissement en vue de compenser les pertes subies par les populations à cause des incendies de forêts de l’été dernier. Cependant, ces indemnisations n’ont pas été effectuées en espèces mais par des plantations, avec notamment 144.000 oliviers et 71.000 arbres fruitiers qui ont été offerts aux victimes.

SAM