Le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Abdelkader Bouazgui, a affirmé hier à Alger que près de 800.000 hectares avaient été reboisés depuis le lancement en 2000 du Programme national de reboisement, initié par le président de la République, Abdelaziz Bouteflika.



Présidant la cérémonie de célébration de la Journée mondiale des Forêts au niveau de la forêt de Beni Messous (Alger) en compagnie de la ministre de l'Environnement et des Energies renouvelables, Fatma-Zohra Zerouati, et du wali d'Alger, Abdelkader Zoukh, ainsi que de membres de l'Armée nationale populaire (ANP), le ministre a saisi cette occasion pour rappeler les orientations du président de la République en matière de préservation des ressources naturelles, notamment les forêts.

M. Bouazgui a souligné en outre que le Président Bouteflika avait veillé à la constitutionnalisation de la préservation et de la protection des ressources naturelles y compris les forêts, à la faveur de l'article 19 de la Constitution de 2016. Le ministre a évoqué l'importance des forêts dans la préservation de l'écosystème et dans le développement des activités touristiques, notamment le tourisme vert.

Le premier responsable du secteur a estimé que la Journée mondiale des Forêts, organisée cette année sous le thème «Les forêts au service des villes durables», constituait une occasion pour sensibiliser les citoyens et les parties concernées à la nécessité de préserver ce patrimoine naturel et de l'intégrer dans une approche environnementale et urbaine pour le développement des villes.

Pour sa part, Mme Zerouati, a mis l'accent sur l'importance des forêts en matière de réduction des effets des changements climatiques, saluant par la même occasion la participation efficiente des membres de l'ANP et des enfants à cette campagne de reboisement.



Fermeture de quatre laiteries pour non-respect du cahier des charges



M. Abdelkader Bouazghi, a indiqué que quatre laiteries avaient été fermées pour non-respect du cahier des charges. Cette décision a été prise mardi lors d’une rencontre ayant réuni les ministères, respectivement, de l’Agriculture et du Commerce, les responsables des différentes laiteries nationales et l’Office national interprofessionnel du lait et produits laitiers (ONIL), a déclaré le ministre.

Selon lui, d'autres laiteries pourraient connaître le même sort si elles ne respectaient pas ce cahier des charges, alors que des comités permanents, installés par les ministères de l’Agriculture et du Commerce, assurent le suivi et le contrôle des laiteries au niveau de la production. Par ailleurs, le ministre a fait savoir que cette réunion avait constaté que le principal problème résidait dans la phase de distribution. A cet effet, des procédures ont été prises afin de suivre et de contrôler la traçabilité du lait en sachet depuis sa production jusqu’à sa vente au détail. Il a, à ce titre, fait part d’une feuille de route établie par le ministère du Commerce et adressée à toutes les Directions du commerce des wilayas afin de suivre la traçabilité de ce produit de première nécessité. Pour mettre fin à toute spéculation sur le lait subventionné, des opérations de suivi et de contrôle sont engagées, et ce, tant au niveau de la production qu’au niveau de la distribution, a indiqué M. Bouazghi qui a réaffirmé le maintien du prix du lait en sachet. A ce propos, il a réitéré que sur décision du Président de la République, il n'est pas question d'augmenter, actuellement, le prix du lait, rappelant que la loi de finances 2018 a prévu un budget de 32 milliards de DA pour couvrir les dépenses de subventions. (APS)

--------------/////////////////////////

Tizi-Ouzou

L’ANP participe à la plantation d’oliviers

L’Armée nationale populaire (ANP) participe à Tizi-Ouzou à l’opération de plantation d’oliviers prévue au titre du programme de compensation des dégâts causés par les incendies de juillet 2017. Cette opération qui rentre aussi dans le cadre de la célébration de la journée internationale des Forêts, a été menée au village Ath Atteli relevant de la commune d’Ait Yahia Moussa, a une trentaine de kilomètres au sud-ouest de Tizi-Ouzou et qui a été l’une des localités les plus touchées par les feux l’été dernier. L’ANP a déjà participé dans la wilaya de Tizi-Ouzou à d’autres opérations pour venir en aide aux citoyens et prêter assistance aux populations durant les fortes chutes de neige pour l’ouverture des routes et des pistes bloquées et durant les incendies comme ceux de juillet dernier, pour évacuer les habitants des zones touchées par les flammes et leur prodiguer les premiers soins, rappelle-t-on. En juillet 2017, la localité d’Ait Yahia Moussa a été l’une des plus touchées par les incendies enregistrés à travers la wilaya. Les flammes avaient ravagé 979 ha de couvert végétal, dont 722 ha d’arbres fruitiers.

--------------////////////////////////

Mascara

Campagnes de reboisement dans les cités de police

A l’occasion de la journée mondiale des Forêts correspondant au 21 mars de chaque année, et dans le cadre de leurs activités de proximité visant à la protection et la préservation de l’environnement, les services de la Sûreté de wilaya de Mascara ont organisé, en collaboration avec la conservation des forêts et des autorités locales de la wilaya, des campagnes de reboisement à travers leur territoire de compétence, y compris les Sûretés de daïras, à travers la plantation de centaines d’arbres dans les cités de police à l’effet d’embellir leur entourage.

En effet, le représentant de l’Inspection Régionale de Police de l’Ouest et l’adjoint-chef de la Sûreté de wilaya ont supervisé le lancement de ces campagnes, avec la participation de cadres et éléments de la police, durant la matinée du 21 mars 2018. L’opération a touché les cités de police, l’Ecole de police et le siège de l’Unité 310 du Maintien de l’ordre de Mascara, et ce en concrétisation du rôle des services de police et leur contribution dans la protection et la préservation de l’environnement d’une part, et la sensibilisation des citoyens à faire preuve d’une culture environnementale saine loin des comportements portant préjudice à l’environnement pour vivre dans un milieu sain dont l’arbre constitue un élément de base, d’autre part. Les services de police avaient participé, dans le même cadre en début du mois de mars aux côtés de la société civile et les organismes concernés, à des campagnes de reboisement ayant touché divers lieux à travers les daïras de la wilaya à l’exemple des alentours des barrages d’eau en vue de les protéger du phénomène de glissement de terrain. Ces campagnes de reboisement se poursuivront durant les jours prochains à travers les différentes sûretés de daïras pour toutes les cités de police.

A. Ghomchi