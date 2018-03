La question sahraouie prend une autre dimension : Le palais s’irrite

De succès en succès, la question sahraouie concentre sur elle ces derniers temps une bonne partie de l’actualité politique internationale brisant ainsi le black-out imposé par quelques capitales occidentales dont le penchant aveugle pour les thèses, mort-nées, marocaines ne sont un secret pour personne. Les derniers développements augurent certainement d’un changement radical dans le traitement de ce dossier dans la sphère diplomatique ce qui provoque déjà au sein du sérail royal une certaines frilosité, voire une panique nettement palpable. Les coups d’épée dans l’eau de la diplomatie marocaine, que ce soit au niveau européen avec l’accord de pêche et le verdict sans appel de la CJUE, ou lors du sommet UE-Afrique tenu en Côte d’Ivoire sans oublié l’adhésion du Front Polisario à l’International Socialiste et l’arraisonnement en Afrique du Sud d’un bateau cargo transportant illégalement du phosphate sahraoui, mettent à nu, et en si peu de temps, l’échec des manœuvres marocaines et de sa politique expansionniste et l’illégitimité de sa présence dans ce territoire considéré par les Nations unies comme le dernier cas de décolonisation en Afrique. Le nouvel émissaire de l’ONU, Horst Köhler, qui commence, lui aussi, à irriter l’humeur des locataires du palais de Rabat, a bien compris qu’il fallait briser ce carcan établi sournoisement par l’occupant marocain. Les consultations menées avec les deux parties en conflit et les pays deux pays voisins l’Algérie et la Mauritanie ainsi qu’avec l’ancienne puissance coloniale, en l’occurrence l’Espagne, a élargi ses consultations au-delà de cette sphère, comme l’UA, où il a pu constater que cet ensemble appuyait avec force le statut de la RASD en tant que membre fondateur et soutenait mordicus le droit du peuple sahraoui à l’autodétermination. Cette notion fait son chemin au sein même de la nouvelle administration américaine qui est agacé de l’attitude marocaine et du manque d’initiative dans ce dossier. D’ailleurs en avril 2017, le département d’Etat n’a pas manqué de souligner qu’il allait « surveiller de près les progrès réalisés sur le terrain » tout en veillant à ce que le Conseil de sécurité de l’Onu se focalise surtout sur sa véritable mission, à savoir approuver, une fois pour toute, l’organisation d’un référendum d’autodétermination loin de tout calcul et autres considérations politiques. Le déplacement démographique des colons marocains entrepris par les autorités marocaines vers les villes et régions sahraouies occupées sont la preuve tangible que le référendum devient chaque jour une issue inévitable. Et le royaume qui va d’échec en échec s’en accommode à doses homéopathiques certes mais se plie docilement à la force de la légalité internationale.

M. T.