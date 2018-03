À la veille du briefing devant le Conseil de sécurité : Entretien entre le Polisario et M. Kohler

Le Coordinateur sahraoui avec la Minurso, M’hamed Khedad, a rencontré hier soir à New York l’émissaire de l’ONU pour le Sahara Occidental, Horst Kohler, une discussion tenue à la veille du briefing prévu par l’Envoyé personnel du secrétaire général, Antonio Guterres, devant le Conseil de sécurité. L’échange a porté sur le rapport que M. Kohler s’apprête à présenter au Conseil de sécurité suite aux consultations élargies qu’il avait tenues sur le conflit du Sahara occidental, ainsi que sur l’action future, a déclaré M’Hamed Khedad à l’APS, à l’issue de cette rencontre. Le Front Polisario a réaffirmé, à cette occasion, «sa disponibilité de coopérer avec Horst Kohler pour la réussite de sa mission qui consiste à parvenir à un règlement du conflit garantissant le droit du peuple sahraoui à l’autodétermination», a ajouté M. khedad. «Nous avons mis en exergue les obstacles dressés par le Maroc au travail de M. Kohler», a indiqué le coordinateur sahraoui.

Le Maroc s’oppose déjà à la volonté du médiateur allemand d’élargir les consultations sur ce dossier à d’autres parties à l’instar de l’Union africaine et l’Union européenne. La partie marocaine veut en particulier exclure tout rôle de l’UA dans le règlement du conflit, qu’elle veut cantonner dans le seul Conseil de sécurité où elle jouit du soutien inconditionnel de la France. Pourtant, l’ONU a réitéré à maintes reprises son engagement constant de coopérer avec l’organisation panafricaine sur les questions relatives à la paix et la sécurité dans le continent. Par ailleurs, Kohler sera épaulé pour ce briefing par le secrétaire général adjoint des Nations unies aux opérations de maintien de la paix, Jean pierre Lacroix.

Le nouveau chef de la Minurso, Colin Stewart, annoncé auparavant pour accompagner l’ancien président allemand lors de cette réunion d’information, a été invité pour le mois d’avril pour discuter du rapport attendu sur la situation au Sahara occidental. Ce briefing, prévu initialement en février, se tiendra en application de la résolution 2351 de 2017 qui a demandé au secrétaire général de l’ONU de présenter un rapport sur la situation qui prévaut au Sahara occidental six mois après la nomination du nouvel émissaire.

La résolution a également invité le secrétariat général à tenir le Conseil de sécurité informé de la manière, dont l’envoyé personnel avance sur la voie d’une solution politique mutuellement acceptable qui permette l’autodétermination du peuple sahraoui. (APS)