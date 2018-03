Dans la lucarne : Madjer veut confirmer

Notre équipe nationale, qui n'avait pas eu de compétition depuis le report des éliminatoires de la CAN 2019 prévue au Cameroun, va profiter des dates FIFA pour reprendre un peu de compétition, même s'il s'agira de confrontations amicales, respectivement contre la Tanzanie, aujourd'hui, à partir de 18h00, au stade du 5-Juillet et le 27 du même mois, à Graz, en Autriche, contre l'Iran, un mondialiste qui avait gagné comme il se doit sa place pour être présent parmi la fine fleur du football mondial. C'est vrai que jusque-là, les Verts du temps de l'ex-président de la FAF, Mohamed Raouraoua, avaient choisi comme stade fétiche celui de Mustapha-Tchaker. C'est un stade qui leur rappelle bien des sensations et aussi de petites histoires "croustillantes" sur les joutes entre l'Algérie et les nations africaines. Le plus souvent les Verts sortent victorieux sauf en de rares occasions comme dernièrement où nous avions été accrochés lors des éliminatoires du mondial russe devant le Cameroun (1-1). Sinon, les nôtres n'ont jamais rencontré de problèmes pour venir à bout de leurs adversaires. Tout le monde passait à la "casserole" comme dirait l'autre. Ils encaissaient plus que le "tarif syndical". On se rappelle encore, comme si cela datait d'hier, le "carton" infligé par notre équipe nationale, alors drivée par Gourcuff, à la Tanzanie, sur le score de 7à0. Cela prouve que nous avions de la qualité, mais aussi que le terrain de Tchaker était très propice pour notre sélection nationale. C'était un peu notre "porte-bonheur". Il faut dire que depuis ce temps-là "que d'eaux avait coulé sous les ponts". Aujourd'hui, l'EN avait d'abord connu une "procession" de sélectionneurs dont certains n'ont duré que la "vie d'un papillon". Une instabilité qui avait désarçonné une discipline pourtant vouée à un avenir radieux. Ce remue-ménage avait touché également les instances de notre football aussi bien la FAF que la LFP. Toujours est-il, il faudra aujourd'hui retrousser les manches et repartir du bon pied avec Madjer comme entraîneur national. Il est certain que les avis sont partagés à ce niveau, mais il faudra laisser le temps au temps et surtout à la réalité du terrain pour en avoir le cœur net sur les possibilités de Madjer à mener le bateau à bon port. Aujourd'hui, et avant que les choses ne commencent, notamment les éliminatoires de la CAN 2018 durant le mois de septembre prochain face à la Gambie, à Banjul. Il est certain qu'on ne doit pas parler sans avoir quelque chose de palpable. C'est-à-dire qu'il faudra, dans un premier temps, suivre avec une attention particulière les deux sorties en amical contre respectivement la Tanzanie et l'Iran. Là, on aura une idée sur les dispositions véritables de notre sélection nationale qui avait été éliminée dernièrement des éliminatoires du Mondial russe. Ce qui fut pour les Algériens un véritable camouflet plongeant les fans des Verts dans une déception pour le moins innommable. Il faut dire que ces deux sorties vont nous permettre d'avoir une idée sur la valeur de cette formation algérienne appelée à se frayer un chemin dans le gotha africain. Il est certain que ce ne sera pas facile, mais tout reste possible avec le travail et une très bonne planification.

Hamid Gharbi