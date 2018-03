Match amical international ce soir à 18h00, au stade du 5-Juillet : Algérie -Tanzanie : Un test et des enseignements

Privée du Mondial 2018 de Russie, la sélection nationale de football sera hôte de son homologue tanzanienne, pour une rencontre amicale. Cette confrontation, qui entre dans le cadre de la préparation en prévision des éliminatoires de la CAN 2019 au Cameroun, se jouera ce soir à 18h00 au stade du 5-Juillet (Alger).

La dernière rencontre entre les Verts et les Taifa Stars s'est soldée par une large victoire des coéquipiers de Brahimi (7-0) au stade Tchaker de Blida. C'était le 17 novembre 2015, à l'occasion du tour préliminaire de la coupe du Monde 2018. Au match aller, les deux teams s'étaient séparés sur le score de parité de 2 à 2. Depuis l'eau a coulé sous les ponts et les Fennecs ont vécu une instabilité, pour le moins dévastatrice, tant au niveau de son effectif que du staff technique. L'équipe tanzanienne affrontera, cette fois, une sélection algérienne en plein reconstruction, à la recherche de son football, mais surtout en quête de confiance. En prévision de cette partie, qui sera aussi l'occasion pour l'EN de retrouver son jardin par excellence et temple du football national, Madjer et ses deux adjoints, en l'occurrence Ighil et Menad, ont fait appel à 24 joueurs, dont 11 évoluant dans le championnat national. Une liste qui a suscité de nombreuses interrogations. L'idée du staff technique actuel est de constituer, au moyen terme, une sélection dont l'ossature sera principalement composée de joueurs locaux. "Je respecte l'avis de tout le monde. Cependant, le dernier mot revient au staff technique, c'est à dire à moi et mes adjoints. Vous pouvez nous faire confiance. Nous savons très bien ce qu'on fait et nous connaissons parfaitement notre travail", a lâché Madjer, qui a zappé la traditionnelle conférence de presse de veille de stage, dans une vidéo publiée sur le site officiel de la Fédération algérienne de football. Pour rappel, l'EN a entamé son stage lundi au centre technique de Sidi Moussa. L'ensemble des éléments étaient présents. Mahrez, Brahimi et Slimani, dont la participation à la rencontre se décidera la veille, ont été ménagés lors de la première séance d'entraînement. Après le match face à la Tanzanie, les protégés de Madjer disputeront une seconde rencontre amicale, le 27 mars à Graz (Autriche) face à leurs homologues iraniens, qui préparent le Mondial de Russie. De son coté, la sélection Tanzanienne est arrivée à Alger dimanche après midi. Celle ci est composé de 22 joueurs, dont six évoluant dans des championnats étrangers. On notera la présence de l'attaquant vedette des Taifas Stars Salum Mayanga, qui évolue dans le club de R.K. C Genk (Belgique). L’autre star de l'équipe, en l'occurrence Thomas Ulimwengu (ex-TP Mazembé), qui règle les derniers détails de son transfert à la formation du F.K Sloboda Tuzla (Bosnie-Herzégovine). Les poulains du coach Salum Mayanga regagneront Dar Essalam pour préparer le second match amical, prévue le 27 mars face au RD Congo.

Pour rappel, les Taifas Stars évoluent dans le groupe de l'Ouganda, le Cap Vert et le Lesotho, pour les éliminatoires de la CAN 2019, alors que l'Algérie se produit dans le groupe du Benin, du Togo et de le Gambie.

Rédha M.

ILS ONT DIT.....

Carl Medjani : « Je suis un soldat au service de l’EN »

«Il faut respecter les choix du sélectionneur. C’est toujours un bonheur de se retrouver en sélection. Personnellement, je suis revenu sur sollicitation de Madjer, que je remercie pour la confiance qu’il me témoigne, et je ferai de mon mieux pour honorer l’Algérie comme je l’ai toujours fait. Je veux faire bénéficier l’EN de mon expérience. Je suis un soldat de l’EN. Je suis prêt à évoluer même en gardien de but ou en attaquant, si le coach me le demande. Pour ce qui est des absences de Feghouli et M'Bolhi, je dirai que cela fait partie des choix du sélectionneur. Cela y va de ses prérogatives. Je pense qu’au vu de leur niveau et de leur forme actuelle en club, ils devront un jour ou l’autre être rappelés en sélection. Ces deux joueurs ne sont plus à présenter. A présent, place à la préparation des matches amicaux qui nous attendent. C’est une bonne chose de profiter des dates Fifa pour bien se préparer. On doit dès à présent bien se préparer pour la CAN 2019. Il ne faut surtout pas perdre de temps. Jouer face à des sélections africaines est une bonne chose en prévision de la CAN, alors que jouer face des sélections mondialistes va nous permettre de nous mesurer au niveau mondial.»



Hilal Soudani : «Faire revenir l’Algérie au premier plan»

«Je me suis complètement remis de ma blessure qui a nécessité seulement une semaine de repos accompagné de soins. Tout est rentré dans l’ordre et je me sens bien. La preuve j’ai joué 90’ avec mon équipe le Dynamo Zagreb, et tout s’est bien passé. Je suis toujours très ravi de rejoindre la sélection nationale et de retrouver les potes de l’EN. Nous formons un bon amalgame entre ceux qui évoluent à l’étranger et ceux qui jouent en Algérie. En tant qu’anciens, on est là aussi pour aider le sélectionneur et son staff dans son travail. On fait aussi en sorte de bien entourer les nouveaux arrivés pour les mettre à l’aise et leur permettre de mettre en avant leurs qualités. Pour ma part, évoluer sur le flanc gauche me convient parfaitement et je jouerai où et comme me le demandera le sélectionneur national. On veut tous ensemble faire revenir l’Algérie au premier plan.»



Farid Melali : «Je veux m’imposer »

«Fier de cette première convocation en équipe première. Cela est très motivant pour moi. Je crois en mes qualités et je ferai de mon mieux pour m’imposer dans l’équipe type. Porter les couleurs nationales est un rêve d’enfance, qui se réalise. Je tiens à remercier le staff technique et les joueurs qui nous ont très bien accueillis.»



Abdennour Belkheir : «Un bonheur d’être en équipe nationale»

«Quel bonheur et quel honneur d’être en équipe nationale. Tout joueur qui a des qualités et qui répond au choix du sélectionneur aura sa chance de porter les couleurs nationales. Madjer a redonné confiance aux joueurs qui évoluent en Algérie. En ce qui me concerne, je suis en train de réussir une bonne saison et cette convocation me pousse à persévérer. Je suis très motivé et déterminé à prouver que je mérite la confiance du sélectionneur.»



Faouzi Chaouchi : «Être à la hauteur de la confiance placée en moi»

«Les propos de Madjer me vont droit au cœur. Me considérer comme l’un des meilleurs gardiens de but d’Afrique, m’honore et me motive davantage. J’ai assez d’expérience pour affirmer que la pression ne me dérange pas. Je sais la gérer. Je défendrai les couleurs de mon pays avec mes tripes. On me pose la question sur M’bolhi part rapport à sa présence ou pas en équipe nationale ?! Je réponds que c’est un bon gardien mais le dernier mot revient au sélectionneur national. Moi, je n’ai pas à commenter quoi que se soit à ce sujet.»



Said Belkalem : «J’accepte les critiques»

«C’est toujours avec une grande joie et fierté que je rejoins la sélection nationale. Mon retour après une longue absence me réjouit. Cette convocation pour ce stage me donne l’impression que c’est comme le jour de ma première sélection. Il y a une bonne ambiance au sein du groupe. Pour ceux qui est des critiques à mon égard après mon retour en sélection, je dis que chacun est libre de donner son point de vue. En tant que professionnel, je les accepte sans problème. Place au terrain qui est le seul véritable juge des choix du sélectionneur qu’il faut respecter. Je veux apporter mon expérience à l’équipe. Maintenant place au travail et on se donnera à fond pour atteindre les objectifs assignés».

M.-A.A.