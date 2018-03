A l'occasion de la fête nationale de son pays : Le Président Bouteflika félicite son homologue namibien

Le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de félicitations à son homologue namibien, Hage Geingob, à l'occasion de la fête nationale de son pays dans lequel il lui a indiqué que sa prochaine visite en Algérie marquera une étape "importante" dans le renforcement des excellentes relations liant les deux pays. "La célébration par la République de Namibie de sa fête nationale m'offre l'agréable occasion de vous présenter, au nom du peuple et du gouvernement algériens et en mon nom personnel, nos sincères et chaleureuses félicitations auxquelles je joins mes vœux les meilleurs de santé et de bien-être pour vous-même, et davantage de progrès et de prospérité pour le peuple namibien frère", a écrit le Président Bouteflika dans son message. "Je voudrais saisir cette heureuse opportunité pour vous faire part de ma grande satisfaction quant à la qualité des relations d'amitié, de solidarité et de coopération qu'entretiennent nos deux pays et de vous renouveler mon entière disponibilité à œuvrer, avec vous, à leur approfondissement", a ajouté M. Bouteflika.

"Je tiens, également, à vous assurer de mon attachement au raffermissement de notre concertation sur les principales questions régionales et internationales et à la consolidation de nos efforts communs en faveur de la promotion de la paix, de la stabilité et du développement de notre cher Continent", a noté le Président de la République. "Je reste convaincu que votre prochaine visite en Algérie marquera une étape importante dans le renforcement des excellentes relations qui lient nos deux pays", a conclu le Président Bouteflika.