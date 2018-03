M. Yousfi discute avec l'ambassadeur polonais des opportunités de partenariat

Le ministre de l'Industrie et des Mines, Youcef Yousfi, a reçu hier à Alger l'ambassadeur de Pologne en Algérie, Wiltord Spirydowicz, avec qui il a discuté des possibilités de partenariat, notamment dans les domaines des mines, de la métallurgie et de l'industrie agroalimentaire, a indiqué le ministère dans un communiqué. Lors de cette rencontre, les deux parties ont abordé la coopération économique et le partenariat entre l'Algérie et la Pologne ainsi que les moyens de leur renforcement, selon la même source. Dans ce cadre, le ministre a exprimé le souhait de l'Algérie de bénéficier de l'expertise et de l'assistance technique polonaise dans le domaine des mines, en particulier dans l'exploration des mines de plomb et zinc et l'exploitation des minerais de fer, tout en soulignant les longues traditions de coopération dans ce secteur. Concernant le domaine agroalimentaire, M. Yousfi a souligné que la Pologne pourrait, grâce à son expertise, aider au développement des centres techniques que le secteur de l'industrie est en train de lancer dans cette filière. Le ministre a également suggéré de lancer des partenariats dans la transformation des fruits et légumes, selon le communiqué ajoutant qu'à l'issue de ces entretiens, il a été convenu d'encourager des contrats entre les institutions et entreprises concernées.