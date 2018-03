Polices algérienne et espagnole : Excellents rapports de coopération

Le général major Abdelghani Hamel, directeur général de la sûreté nationale (DGSN) a mis en valeur l’«excellence» des rapports de coopération entre la police algérienne et son homologue espagnole lors d’une réunion qu’il a tenue avec le directeur général de la police espagnole German Lopez Iglesias, tenue hier à Madrid.

Le DGSN, accompagné d’une importante délégation, a saisi cette occasion pour valoriser le niveau de la coopération bilatérale entre les corps de police des deux pays qui s’est accéléré ces dernières années, soulignant l’excellence des relations historiques qui lient les deux pays et le partenariat, sur la base des échanges des bonnes pratiques, des expériences et des expertises communes. Au cours de cette réunion, le directeur général de la sûreté nationale a mis l’accent sur l’importance des échanges des renseignements dans les domaines d’intérêt commun, notamment dans la cybercriminalité, le crime organisé et les trafics de tous genres.

La réunion a permis également au chef de la police algérienne, le général major Abdelghani Hamel, de mettre l’accent sur l’importance de renforcer et d’intensifier la formation en organisant des sessions dans les domaines de la police scientifique et technique, la sécurité publique, le cyber renseignement, l’analyse criminelle avec des échanges de visites d’experts entre les deux polices. Le général major Hamel Abdelghani a effectué durant la matinée une visite à diverses structures de police de la communauté de Madrid où il s’est informé sur le fonctionnement de certains services opérationnels spécialisés dans la lutte contre la criminalité.

Le directeur général de la sûreté nationale et président d’Afripol a assisté dans la journée de mardi dernier aux travaux du congrès mondial sur la sécurité des frontières qui se tient dans la capitale espagnole du 20 au 22 mars.

Il avait au cours de son intervention appelé à la mise en œuvre d’une approche sécuritaire globale et cohérente sur la sécurité des frontières, avant d’exposer les principales mesures et étapes effectuées par la police algérienne qui parraine l’initiative de création de ce mécanisme africain permettant de coordonner les efforts des polices du continent selon une approche sécuritaire régionale et en intégrant des solutions technologiques susceptibles de garantir la sécurisation totale des frontières. (APS)