M. Kaouane reçoit le Ministre Sahraoui de l'Information : soutien indéfectible de l’Algérie

Le ministre de la Communication, M. Djamel Kaouane, a reçu en audience, ce mercredi 21 mars 2018, au siège de son département ministériel, le ministre de l'Information de la République arabe sahraouie démocratique, M. Hamada Salma.

M. Salma, porteur d'un message de fraternité du Président sahraoui, M. Ibrahim Ghali, au Président Abdelaziz Bouteflika et au peuple algérien, a tenu à mettre en exergue l'engagement indéfectible de l'Algérie pour la cause sahraouie et pour le droit de son peuple à l'autodétermination. L'audience a permis de passer en revue les différents domaines de coopération du secteur de la communication et de l'information entre les deux pays, qui doivent se renforcer afin de les adapter aux exigences technologiques actuelles et aux multiples défis régionaux et internationaux.

M. Kaouane, qui a tenu à réaffirmer l'attachement de l'Algérie au respect du droit du peuple sahraoui à disposer de lui-même, conformément à la légalité internationale, a rappelé la longue tradition de coopération entre l'Algérie et la République sahraouie en matière de communication, qui ne peut que se développer davantage et trouver les voies et moyens d'un devenir plus efficient.