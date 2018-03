M. Messahel en tournée en Bulgarie, en Serbie et en Croatie à compter de demain

Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, effectuera du 23 au 26 mars, des visites officielles en Bulgarie, en Serbie et en Croatie, à l’invitation de ses homologues des trois pays, a indiqué hier un communiqué de son département ministériel.

Dans ces trois pays, M. Messahel "délivrera un message d’amitié et de considération du Président de la République à ses homologues bulgare, serbe et croate", souligne le communiqué du MAE.

La visite en Bulgarie, sera l’occasion pour le chef de la diplomatie algérienne d’examiner avec son homologue bulgare, la relance du dialogue politique de haut niveau et du partenariat économique entre les deux pays, précise la même source. La Bulgarie assure la présidence de l’Union européenne depuis début janvier 2018, ce qui donnera lieu à une évaluation des relations entre l’Algérie et l’UE, ainsi que ses perspectives à terme. Le ministre des Affaires étrangères procèdera, au cours de cette visite, à la signature de plusieurs accords afférents au développement de la coopération dans le domaine des archives et entre les instituts diplomatiques et des relations internationales, ainsi qu’à l’exemption des visas diplomatiques ou de service. A Belgrade, M. Messahel évoquera, le 24 mars 2018, plus particulièrement, les questions régionales et internationales d’intérêt commun, ajoute-t-on. Il procèdera également avec son homologue serbe à une évaluation d’étape de la coopération économique, commerciale, scientifique et technique dans la perspective de la tenue prochaine de la 21e session de la Commission mixte bilatérale. A ce titre, les secteurs de l’Environnement, des Energies renouvelables et du Développement durable, ainsi que de l’Education et de la Jeunesse et des Sports, figureront en tête des priorités de la coopération, qui seront évoquées par les deux parties au cours de cette visite.

A Zagreb, capitale de la Croatie, le ministre des Affaires étrangères mettra l’accent, avec ses interlocuteurs, sur la nécessité d’approfondir la coopération bilatérale, à travers la mise en place d’instruments bilatéraux, destinés à mieux encadrer et canaliser les flux d’échanges entre les deux pays et à faciliter la mise en œuvre des projets de coopération entre l’Algérie et la Croatie. La coopération dans les secteurs économique, commercial et technique, mais aussi dans les domaines culturels et des archives seront parmi les priorités que les deux ministres des Affaires étrangères évoqueront à cette occasion.