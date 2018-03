Oran : Un établissement public pour gérer les plages

Réunis pour la première fois en session plénière depuis leur élection, les élus de l’assemblée populaire de wilaya (APW) se sont penchés sur les dossiers d’actualité à leur tête la prochaine saison estivale dont les préparatifs sur le terrain ont débuté le 4 février dernier et devront se poursuivre jusqu’au 4 avril.

Les membres de la commission de l’hydraulique, de l’agriculture, des forêts, de la pêche et du tourisme ont ainsi relevé un nombre de problèmes, d’insuffisances et de points noirs qui, selon eux, entravent le bon déroulement de la saison.

Dans cette optique et à l’issue de plusieurs sorties effectuées dans l’ensemble des zones touristiques notamment côtières à travers la wilaya, les membres de cette commission ont soulevé le problème lié à la prolifération des constructions illicites et les habitations anarchiques dans la commune chef-lieu d’Aïn El Turck. Ils ont souligné en outre l’absence d’aménagement des accès aux plages ouvertes à la baignade et des postes de garde-contrôle et de la protection civile. Les élus ont, par ailleurs, recommandé la généralisation de l’éclairage public à travers l’ensemble des plages et l’extension des parkings de stationnement de véhicules eu égard au nombre croissant des touristes qui visitent Oran chaque été.

Dans la commune de Bousfer qui relève de la daïra d’Aïn El Turck, la commission a souligné la nécessité d’installer des panneaux d’identification des plages et la dotation de ces dernières de postes de la gendarmerie et de la protection civile. Mêmes observations et recommandations ont été retenues concernant la plage de la commune d’El Ançor qui en plus, selon les élus, ne dispose pas de points de collecte des déchets. S’agissant des plages de la côte-est d’Oran en particulier celles de Mers El Kébir, les membres de la commission ont souligné l’urgence d’apporter une solution au problème de déversement des eaux sanitaires près de la « grande plage ». Une situation que les élus qualifient de « très dangereuse qui nuisent gravement à l’environnement ».

A l’instar d’Aïn El Turck, les élus considèrent la poussée des constructions illicites comme une préoccupation majeure qui menace le littoral et recommandent la réalisation d’un nouveau poste pour la protection civile étant donné que l’ancien en état de détérioration et d’un port de pêche pour mettre un terme à l’exploitation illicite des plages et la prolifération anarchiques des bateaux de pêche. La nécessité d’exploitation de la plage El Maqtaâ en la dotant des conditions et commodités de base nécessaires à l’accueil des estivants, fait partie aussi des propositions faites par l’assemblée. Toujours dans la côte-est d’Oran, les membres de la commission ont insisté sur l’urgence de doter la plage de Cap Carbon à Arzew des sanitaires et de vestiaires mobiles ainsi que de l’éclairage public. Dans la commune d’Aïn El Karma relevant de la daïra de Boutlélis, les membres de la commission ont relevé l’absence quasi totale de certaines commodités de base à l’exemple des sanitaires, des douches et des vestiaires et d’un espace suffisant réservé au stationnement des véhicules. Ils ont proposé aussi l’aménagement d’un accès menant à la plage Cap Blanc. L’indisponibilité des jeux pour enfants et des eaux potables et de l’éclairage public sur cette même plage a été évoquée.

Dans l’espoir de parvenir à une bonne exploitation de nos plages dans les meilleures conditions possibles, les élus proposent la création d’un établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) chargée de la gestion des plages. Parmi les missions qui devraient être confiées à cet organisme, l’organisation et la gestion des parkings de véhicules et l’exploitation des solariums, des tables et les chaises, le nettoiement des plages, l’unification des services, la maintenance des équipements, l’aménagement et l’entretien des espaces verts mitoyens aux plages, création et exploitation des camps de vacances notamment au profit des familles aux revenus modérés.

Par ailleurs, parmi les principales recommandations contenues dans le rapport de la commission, l’on cite la nécessité de contrôle des activités commerciales exercées au niveau des plages, une meilleure prise en charge des enfants de couches démunies dans les camps de vacances qui leur sont réservés et la délimitation des espaces d’utilisation des véhicules nautiques à moteur Jet Ski. En outre et dans un souci d’information préventive, les élus proposent la généralisation des panneaux portant information de bases sur chaque plage, l’interdiction des jeux nautiques dans les zones de baignade, l’installation d’infirmerie au niveau de chaque plages, création de postes d’information et d’orientation et d’espaces réservés aux personnes handicapées, la mise en place d’un plan de transport qui couvre l’ensemble des plages ouvertes à la baignade, création d’espace d’exposition d’artisanat et la généralisation des activités artistiques et d’animation et divertissement à l’ensemble des communes de la wilaya. Les membres de la commission ont par ailleurs, insisté sur la nécessité d’encourager le tourisme des forêts et des montagnes.

Amel Saher