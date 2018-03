Campagne estivale : La Protection civile se prépare

Un regroupement régional des directeurs de wilayas de la Protection civile a été organisé récemment à Médéa, pour préparer notamment le dispositif de la surveillance des plages pour l’année 2018. Vingt-cinq directeurs de la Protection civile des wilayas du Centre, de l’Ouest et Sud du pays, ont pris part à ce regroupement, dont les travaux ont été focalisés sur l’évaluation de la précédente campagne, l’examen des insuffisances et carences constatées lors de la campagne 2017, le financement du dispositif de la campagne estivale 2018. Les nouvelles priorités en matière de sensibilisation et de prévention, notamment les aspects relatifs aux baignades dans les plans d’eau non surveillés, ont été également abordés lors de ce regroupement régional, qui s’est fixé comme objectif, d’apporter des correctifs susceptibles d’aider à réduire les dégâts enregistrés l’année écoulée et préserver des vies humaines, a expliqué l’inspecteur général auprès de la direction générale de la protection civile, le colonel Mohamed Kélafo. Outre les aspects inhérents à l’organisation, la coordination des interventions, une part importante des débats a été consacrée au travail de sensibilisation et de prévention de proximité, qui devrait bénéficier d’un intérêt particulier lors de la préparation de la campagne estivale.

Le bilan de l’année 2017, relatif au dispositif de surveillance des plages et baignade a été examiné et analysé, lors de ce regroupement, afin d’identifier les difficultés rencontrées et les moyens de les résoudre. (APS)