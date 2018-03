Festival national de promotion du tourisme et d’artisanat : Des assiettes foncières pour accueillir les investisseurs

De nos envoyés spéciaux à Chlef : Hichem Hamza et Nacéra Ikessoulene

Le wali de Chlef, Abdellah Benmensour, a donné, hier, depuis Ténès, le coup d’envoi de la première édition du festival national de promotion du tourisme et de l’artisanat.

Dans une déclaration à la presse, le wali a souligné que cette manifestation rassemblant les secteurs du tourisme et la culture a pour objet d’encourager le tourisme hivernal dans le pays. Le festival coïncidant avec les vacances de printemps qui s’étale du 21 au 27 mars se tient sous le slogan «Cartina… la Mecque des touristes». Le premier responsable de la wilaya a souligné que le programme de ce festival est varié et riche en activités culturelles durant les six jours et cela avec la coordination de l’Organisation nationale des entreprises et de l’artisanat (ONEA) et en collaboration avec les collectivités locales et les corps de sécurité. Tout est fait pour réussir cet événement qui a pour objet de promouvoir le secteur touristique qui présente une alternative à la rente issue des hydrocarbures. Le wali a indiqué lors d’un point de presse que plusieurs projets sont initiés par des investisseurs privés et précisera qu’«actuellement, il y a des projets en voie de réalisation».

Des assiettes foncières sont prêtes à accueillir d’autres investisseurs à Chlef en particulier. Dans cette wilaya, il y a Ténès qui recèle d’énormes potentialités dans le secteur et le wali précise que l’objectif est d’attirer les citoyens pour passer des vacances au lieu de partir à l’étranger. Selon le premier responsable de la wilaya, cette manifestation entre dans le cadre de la valorisation de la stratégie qui vise à faire connaître plusieurs régions de la wilaya entre autres Beni Haoua, Sidi Abderrahmane, Marsa… à travers des activités culturelles, des visites guidées qui seront organisées dans ces localités côtières avec 120 km de littoral.

H. H.