M. Tayeb Louh, à propos du Projet de loi portant code de procédure pénale : « Des mesures pour consacrer l’état de Droit »

« La plupart des mesures introduites dans l’avant-projet de loi modifiant et complétant l’ordonnance n° 66-155 portant Code de procédure pénale ont pour objectif de s’adapter aux nombreux changements survenus dans la législation algérienne «, a souligné le ministre de la Justice, garde des Sceaux, M. Tayeb Louh. Dans ses réponses aux questions et préoccupations des députés, le ministre a en effet relevé que ces mesures viennent soit «pour combler un vide juridique» soit pour «s’adapter aux nombreux changements qu’à connus la législation algérienne». S’exprimant à propos des amendements relatifs à la « contrainte par corps «, M. Tayeb Louh a expliqué que ces derniers visent, en fait, à « lever l’ambiguïté et éviter la problématique dans la poursuite de son application «. Poursuivant ses propos, le ministre de la Justice —et après avoir rappelé que la législation algérienne l’avait supprimé, et ce, conformément aux conventions internationales signées par l’Algérie— a mis en exergue le fait que « l’appel suspend l’exécution de la contrainte par corps «, à l’effet de garantir les libertés et les droits et consacrer la présomption d’innocence. Il convient de rappeler dans ce contexte que le projet prévoit que « le pourvoi en cassation sursoit à l’exécution de la contrainte par corps». Le texte propose également de permettre aux condamnés à la contrainte par corps d’en prévenir les effets en payant la moitié de la somme due, avec obligation de payer l’intégralité ou par tranches, le restant de la somme, dans les délais fixés par le procureur de la République, après accord du demandeur de la contrainte par corps. Dans le même cadre, le projet de texte propose la révision des durées d’emprisonnement et des montants des sommes applicables à la contrainte par corps. Pour ce qui concerne la confirmation de l’insolvabilité du condamné pour sa dispense de la contrainte par corps, le ministre a mis l’accent sur le fait que l’amendement propose l’élargissement de la possibilité de confirmation de l’insolvabilité auprès du Parquet. Evoquant les «réformes profondes» introduites ces dernières années dans la justice, le ministre rappellera que celles-ci ont été initiées sur instruction du président de la République et à la demande de l’ensemble des corporations relevant du secteur.

«Garantir les libertés individuelles et le renforcement de l’indépendance de la justice, conformément aux instructions du Président de la République»



Des réformes qui « sont palpables sur le terrain « a-t-il dit, ajoutant que ces réformes « entrent le cadre de l’édification de l’Etat de droit «. Le ministre a rappelé la réforme «ordonnée par le président de la République relative aux prérogatives du procureur de la République concernant l’émission de mandats de dépôt en matière de flagrant délit, les procédures de flagrant délit étant remplacées par celles de comparution immédiate et l’émission du mandat de dépôt relevant désormais des prérogatives du magistrat de siège». Il a ajouté que cette réforme «a été opérée dans le cadre de la garantie des libertés individuelles et du renforcement de l’indépendance de la Justice à la faveur du programme du président de la République». M. Louh a cité, en outre, les différentes réformes introduites récemment, soulignant «l’impératif de poursuivre le processus d’édification de l’Etat de droit sur des bases solides». «Certaines lacunes ont en effet été relevées», a reconnu le ministre, précisant que «les principes de respect des droits et libertés ont été constitutionnalisés dans la récente révision de la Constitution».

Partant de là, Tayeb Louh a précisé que «tous les amendements introduits dans les lois reposent sur des statistiques et un examen minutieux de tout ce qui parvient aux juridictions». Il a indiqué dans ce contexte que «la création d’un casier des délits routiers» intervenait suite aux nombreux crimes enregistrés dans ce domaine, dont les auteurs ont atteint, l’année dernière, 247.833 contrevenants». Il a fait savoir que les statistiques de 2017 démontrent un «recul du nombre des infractions par rapport à 2016 qui a enregistré 249.178 crimes commis par 250.438 mis en cause dont 247.533 hommes et 2.905 femmes».

Le «casier des délits routiers revêt une importance majeure, car il s’agit du suivi et de l’examen de tout ce qui a trait aux infractions routières et à leur impact», a estimé M. Louh, mettant l’accent sur «l’importance de l’établissement d’un casier des délits routiers au même titre que le casier judiciaire pour garantir le suivi et le traitement de ces affaires par les instances concernées de l’Etat, outre la prévention».



Les députés de différentes obédiences saluent les nouvelles dispositions



Intervenant lors de cette séance plénière, présidée par M. Said Bouhadja, une députée du groupe parlementaire du parti du FLN a soutenu que le projet de texte de loi devrait permettre de réaliser plusieurs acquis, notamment en ce qui concerne la levée de l’ambiguïté sur les dispositions de la contrainte par corps «.

La même députée a salué les mesures coercitives relatives aux infractions juridiques. Aussi, la députée Aziza Ben Aoun affirme que le « projet de loi consacre, en fait, l’édification de l’Etat de droit». La même députée insistera cependant sur l’impérieuse nécessité, voire l’impératif d’une application « rigoureuse « de la loi, a-t-elle dit.

S’exprimant pour sa part, le député Soraya Benyamina a déclaré que « l’Algérie est désormais pionnière en matière de protection des libertés des personnes «. « La loi renforce la protection des libertés et la présomption d’innocence et s’adapte aux exigences de l’étape actuelle «, a mis en avant le député du groupe parlementaire du RND, lors de son intervention. Intervenant également lors de cette séance, Meriem Messaoudi, députée du groupe parlementaire du MSP, a salué la teneur de la loi amendée, de même qu’elle a plaidé pour l’introduction de dispositions interdisant aux administrations de demander le casier judiciaire, et ce, « pour optimiser l’insertion des détenus», a-t-elle estimé.

Le membre de l’APN, Sadek Slimani, du groupe parlementaire du Front des forces socialistes (FFS), a lui aussi salué le contenu de ce projet de loi, de même qu’il qualifiera les dispositions du nouveau texte de « pas important sur la voie du renforcement des dispositifs de contrôle «.

Soraya Guemmouri