Projet de loi sur le traitement des données personnelles : Protection de la vie privée et respect de la dignité humaine

Le ministre de la Justice garde des Sceaux, M. Tayeb Louh, a présenté, hier, à l’Assemblée populaire nationale (APN), le projet de loi sur la protection des personnes physiques dans le traitement des données personnelles, lors d’une séance plénière présidée par le président de cette institution, M. Said Bouhadja.

Ce texte de 76 articles vise à « définir les règles de protection des personnes physiques dans le traitement des données personnelles «, afin que ce type de données soit traité dans le cadre du « respect de la dignité humaine, de la vie privée et des libertés publiques « M. Tayeb Louh a expliqué que «ce projet de loi s’inscrit dans l’esprit du parachèvement de la mise œuvre du programme de réforme de la justice, initié depuis 1999 par le président de la République, et dans le cadre de la stratégie de promotion des droits de l’Homme et du parachèvement de l’arsenal législatif national dans ce domaine «. Il a affirmé aussi que le texte soumis au débat à l’APN vise à « garantir la non-utilisation des données personnelles à d’autres fins et à définir les principes à respecter lors du traitement et de la conservation des données «.

« Le texte a pour objectif de mettre en place un cadre juridique définissant les modalités de traitement des données personnelles, et entre dans le cadre de l’application de l’article 46 de la Constitution qui stipule que la protection des personnes physiques dans le domaine du traitement des données à caractère personnels est un droit fondamental garanti par la loi «, a-t-il expliqué.

Le texte vise également, dira M. Louh, à combler un vide juridique existant dans ce domaine, d’autant plus que l’Algérie ne dispose pas dans sa législation d’une loi qui prend en charge la protection des données personnelles des personnes. « Le projet de loi a pour objectif de définir les principes et les engagements à respecter lors de la collecte et du traitement des données personnelles, les règles d’utilisation de ces données et les droits des personnes dont les données ont été collectées, en adoptant les règles internationales en vigueur dans ce domaine «, précise le ministre. Selon M. Louh, le nouveau texte « accompagnera le développement du traitement numérique des données administratives, juridiques et financières, dans des secteurs de plus en plus nombreux du service public « et « régulera la protection des personnes physiques lors du traitement de leurs données à caractère personnel». A ce titre, le projet de loi énonce notamment « l’exclusion des données à usage privé exclusif du traitement en l’objet, la nécessité de l’accord de la personne concernée lors du traitement de ses données personnelles, sauf dans des situations d’obligations légales, essentiellement judiciaires».



Institution d’une Autorité nationale de protection des données personnelles



Une Autorité nationale de protection des données à caractère personnel, placée auprès du Président de la République, a été instituée par le projet de loi relatif à la protection des personnes physiques dans le traitement des données à caractère personnel.

Cette autorité aura le statut de personne morale et jouira d’une indépendance financière et administrative. L’autorité est composée de 16 membres, dont trois personnalités sont nommées par le Président de la République, trois magistrats proposés par la Cour suprême, un membre de chaque chambre du Parlement, proposé par le président de la chambre, un représentant du Conseil national des droits de l’homme, et des représentant des ministères de la Défense nationale, des Affaires étrangères, de l’Intérieur, la Justice, celui de la Poste, des télécommunications, des Technologies et du Numérique, la Santé, et celui du Travail, de l’emploi et de la Sécurité sociale. L’autorité veillera à ce que le traitement des données à caractère personnel soit conforme aux dispositions de la présente loi et à garantir que l’utilisation des technologies de l’information n’interfère avec aucun danger pour les personnes, les libertés publiques et la vie privée. Elle sera chargée de délivrer des autorisations relatives au traitement des données personnelles, d’informer les personnes concernées et les responsables du traitement de leurs droits et devoirs, autoriser le transfert des données personnelles à l’étranger, ordonner les changements nécessaires pour la protection des données et de développer les relations de partenariat avec les autorités étrangères compétentes en prenant en considération le respect de la réciprocité. Les personnes concernées par l’activité de traitement des données à caractère personnel doivent se conformer aux dispositions de cette loi dans un délai d’une année à partir de la date d’institution de l’autorité nationale.

L’Autorité élaborera un rapport annuel sur ses activités qui sera soumis au Président de la République. Le président et les membres du Comité conservent la confidentialité des données même après la fin de leurs fonctions et bénéficient de la protection de l’Etat contre les menaces, les injures ou les attaques qu’ils peuvent subir pendant l’exercice de leur mandat de cinq années.

Salima Ettouahria

--------------------/////////////////

«L'Algérie n'est soumise à aucune pression et est libre dans ses décisions»

«L'Algérie n'est soumise à aucune pression, n'accepte aucune pression et est libre et indépendante dans ses décisions», a indiqué M. Louh qui répondait aux questions des députés. La réponse du ministre fait suite aux interventions de certains députés qui ont critiqué «le retard» accusé dans la promulgation de cette loi et se sont interrogés sur les raisons qui ont amené le ministère à la proposer en cette conjoncture. «Cette loi intervient dans le cadre du contexte général des réformes du secteur pour la promotion des droits de l'homme et ne fait suite à aucune pression», a-t-il affirmé. «Le gouvernement n'a enregistré ces dernières années aucune revendication de la part de juristes concernant la nécessité de la promulgation d'une loi relative à la protection des données», a ajouté M. Louh, soulignant que «le texte juridique intervenait à l'initiative du gouvernement, en concrétisation des derniers amendements de la Constitution».