Grand angle : Impunité sélective

« L'opération menée (en Syrie) en 2007 a permis de faire comprendre qu'Israël ne permettrait jamais que l'arme nucléaire tombe entre les mains de ceux qui menacent son existence : la Syrie hier, l'Iran aujourd'hui », a déclaré le ministre israélien chargé des services de renseignements sur son compte Twitter. Reconnaissant à ce ministre le mérite de la clarté. En effet, il est difficile de faire plus dans la menace directe. Espérons seulement que la communauté internationale prenne acte. Mais l’intérêt de cette déclaration ne se limite pas à cela. Ce qui mérite d’être souligné, c’est de savoir pourquoi de tels propos sont tenus aujourd’hui, d’autant que jusqu'à présent la censure militaire israélienne empêchait la divulgation d'informations sur cette opération, nié par Tel Aviv, alors qu’il ne faisait guère de doute depuis longtemps qu'Israël était derrière l'attaque menée en territoire syrien la nuit du 5 au 6 septembre 2007. En fait si Israël aujourd’hui se permet de reconnaître une opération militaire menée sur le sol d’un Etat souverain et menace ouvertement un autre, c’est parce que l’entité sioniste sait parfaitement qu’elle est intouchable. Par le passé déjà, Israël se savait à l’abri de toutes sanctions internationales pour toute action violant le droit et la légalité internationale. Et aujourd’hui plus qu’avant, les dirigeants israéliens sont confortés dans leur sentiment d’impunité car bénéficiant plus que jamais du soutien indéfectible et inconditionnel de Washington. La loi du plus fort prévaudra toujours. Ainsi imaginons un seul instant qu’une menace aussi claire que celle que vient d’être proférée par Israël aurait émané de n’importe quel pays et aurait ciblé Israël. Il est dans ce cas facile d’imaginer la levée de boucliers qu’elle aurait suscitée. Toutes les capitales occidentales auraient dénoncé et crié à l’agression, assurant au passage Tel Aviv de leur soutien. Mais lorsque c’est Israël qui menace, aucune puissance ne trouve à redire. Pis, on va chercher à trouver des raisons pour justifier sa menace allant jusqu’à dire que c’est de la « légitime défense » dans un environnement géographique hostile. « Si nous n'avions pas agi, nous aurions aujourd'hui une Syrie nucléaire », a justifié le ministre israélien chargé des services de renseignements. L’on comprend dès lors encore un peu mieux l’acharnement mis par Washington et Tel Aviv à pousser à la remise en cause de l’Accord sur le nucléaire iranien, obtenu en 2015, au bout d’une décennie de négociations.

Nadia K.