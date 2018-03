Echéances électorales en Tunisie : Essebsi souhaite modifier la loi électorale

Le président de la Tunisie, Béji Caïd Essebsi, a jugé mardi dernier souhaitable de modifier la loi électorale avant les prochaines élections annoncées pour décembre 2019. "J’adhère à tous ceux qui prônent la révision de la loi électorale. C’est une action hautement souhaitable et nous devons nous engager à la modifier avant les prochaines élections, quelles que soient les critiques", a-t-il indiqué lors d’une cérémonie au palais de Carthage à l’occasion du 62e anniversaire de l’indépendance. A ce propos, Caïd Essebsi a proposé la formation d'une équipe restreinte au sein de la Commission du Document de Carthage pour la révision de cette loi, en prévision des prochaines élections en décembre 2019, a-t-il déclaré sans préciser de quel scrutin il s'agissait, alors que des législatives et présidentielle sont prévues l'an prochain. M. Essebsi a en outre affirmé qu'il ne lancera aucune initiative pour changer la Constitution, estimant que cela constitue "un grand acquis qu'il faut respecter", notant que "les instances constitutionnelles prévues par ce texte n'ont pas encore été mises en place". Dans le même contexte, le président a émis le souhait de voir l'Assemblée des Représentants du Peuple (ARP) parvenir, lors de la séance plénière prévue hier, à l'élection des membres restants de la Cour constitutionnelle. A cet égard, il a évoqué la possibilité d’émettre des projets de loi en vue de l’élection des membres de la Cour constitutionnelle à la majorité absolue au lieu de la majorité requise de 145 voix. Le président a de surcroît appelé les partis et organisations syndicales et patronales réunis au sein du pacte de Carthage, qui oriente le gouvernement d'union nationale, à "continuer à travailler ensemble dans l'intérêt commun, malgré les dissensions croissantes à l'approche des élections".