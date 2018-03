Nouvelles de Constantine, Pénurie de lait en sachet : Les distributeurs pointés du doigt

Page animée par Issam Boulksibat

Depuis le début de l’année, une pénurie de lait en sachet affecte toutes les communes de la capitale de l’Est, principalement celle du Khroub qui, avec ses deux villes satellites Massinissa et Ali Mendjeli, est la plus populeuse de la wilaya.

Malgré les assurances des pouvoirs publics quant à un approvisionnement régulier en cette précieuse denrée, les chaines se font interminables devant les supérettes et commerces de produits laitiers, et ce dès les premières heures de la matinée. Cette situation pénalise en premier lieu les petites bourses qui, à la place du sachet à 25 DA, sont contraintes de se rabattre sur le lait en poudre (360 DA les 500 g), ou encore sur le lait conditionné en brique (entre 90 et 100 DA le litre). Quand ils arrivent à mettre la main sur le produit subventionné, les plus chanceux se voient forcés d’acquérir concomitamment du lait de vache à 50 DA le sachet. Si certaines sources évoquent une réorientation stratégique de la part de l’unité publique de transformation laitière Numidia, visant à diversifier son offre et à promouvoir ses autres marques en limitant le quota de lait en sachet destiné à la livraison, d’autres parlent carrément de détournement du produit par les distributeurs au profit d’établissements commerciaux tels les cafés. Cette seconde piste semble être la plus plausible, d’autant plus qu’au niveau de la laiterie publique, qui produit quotidiennement près de 200.000 litres de lait, on assure que la quantité distribuée n’a connu aucune baisse. Selon des témoignages recueillis à Ali-Mendjeli, ville la plus touchée par la pénurie du fait qu’elle compte quelque 400.000 âmes, des distributeurs indélicats cèdent exclusivement aux gérants desdits établissements le quota que leur fournit Numidia, dans une logique gagnant/gagnant, les premiers réalisant de substantielles marges, alors que les seconds économisent les frais d’une tournée coûteuse en carburant et en temps. Les détaillants, pour lesquels le lait en sachet constitue le produit d’appel par excellence, corroborent cette hypothèse. D’après eux, l’approvisionnement a considérablement diminué ces derniers jours, et il est même arrivé que les livreurs ne leur proposent que les autres produits de la laiterie, ce qui engendre non seulement un manque à gagner, mais aussi moult problèmes avec les clients qui, ignorant les tenants et aboutissants de cette pénurie, mettent tout sur le dos du détaillant. Par ailleurs, ces derniers temps, des camions frigorifiques procéderaient même à la vente directe de sachets aux citoyens, faisant fi des règles commerciales et sanitaires élémentaires, ce qui apporte de l’eau au moulin de ceux qui crient aux pratiques malsaines émanant de certains maillons de la chaîne de distribution des produits laitiers. Il y a lieu de noter qu’il incombe à la direction du commerce de procéder au contrôle de cette activité stratégique, d’autant plus qu’avec l’inflation galopante, une grande partie des salariés ont de plus en plus de difficultés à joindre les deux bouts.

Chalets d’El Gammas

Attente de prise en charge

Les occupants des chalets de la populaire cité El Gammas, située dans la périphérie de la ville de Constantine, attendent toujours la prise en charge de leurs doléances concernant la question du désamiantage de leurs habitations, en suspens depuis 2011, date à laquelle les autorités locales avaient décidé d’une vaste opération de réhabilitation devant toucher 3.461 chalets, dont le plus grand nombre (2.202) se trouve au niveau de ladite cité, et ce dans le cadre du programme d’éradication de l’habitat précaire dans la capitale de l’Est.

À ce titre, il convient de préciser qu’en 2014, les services de la wilaya avaient annoncé aux habitants qu’ils pouvaient procéder à la reconstruction, sur le même site, des chalets démantelés, et que pour ce faire, ils se verraient attribuer une subvention de l’État estimée à 70 millions de centimes, laquelle a été par la suite revue à la hausse et ramenée à 120 millions de centimes au terme d’une étude menée par les principales parties impliquées dans le processus de désamiantage, à savoir les services d’urbanisme des APC et des daïras concernées, la direction de l’Urbanisme, la Société d’aménagement et d’urbanisme (SAU) et la Caisse nationale de logement. Cependant, deux principaux écueils sont venus enrayer le bon déroulement de l’opération. Le premier est celui de l’établissement des titres de propriétés, qui s’inscrit dans le cadre d’un dispositif spécial portant cession à titre gracieux des chalets, et qui n’a touché pour le moment que la moitié des occupants, soit 1.032. Ce problème pénalise grandement les familles, toujours exposées aux effets de l’amiante, minéral hautement nocif pour la santé contenu dans la toiture des chalets, et serait autant lié à des lenteurs administratives qu’à l’incapacité de certains occupants de s’acquitter des frais inhérents à la procédure.

Pour rappel, le wali de Constantine avait, au mois d’octobre passé, décidé d’octroyer un budget de 52 milliards de centimes pour l’aménagement des cités El Gammas et Benchergui, soit près de la moitié de celui supplémentaire d’équipement accordé par le ministère de l’Intérieur et des Collectivités locales à la wilaya. Cette somme a été entre autres consacrée à la rénovation de la polyclinique, du bureau de poste et des immeubles de la première cité, de même qu’à la réalisation de nouveaux accès y menant.

Cimetières de chouhada

Opération de réhabilitation

Dans le cadre de la préservation de la mémoire nationale, notamment par la sauvegarde du patrimoine historique, la direction locale des Moudjahidine a procédé, avec le concours des communes, à la réhabilitation de la totalité des 10 cimetières de chouhada se trouvant sur le territoire de la wilaya. Ainsi, en plus du nettoyage de ces derniers, l’arrachage des touffes d’herbes et des souches d’arbres morts et l’entretien de la clôture, les tombes ont été recouvertes de marbre, des arbustes ont été mis en terre, des allées réaménagées pour permettre aux visiteurs de circuler plus facilement à l’intérieur de l’enceinte, de même que des espaces dédiés au recueillement ont été délimités. Cette opération a cependant connu certaines difficultés d’ordre technique, notamment au niveau du cimetière sis à la localité d’Ouled Rahmoune, où un problème d’infiltration d’eau a dû être pris en main par les autorités, alors que les travaux se poursuivent au cimetière central de la commune du chef-lieu, lequel sera réceptionné officiellement dans les prochains mois. Dans ce même contexte, et en application du plan d’action de la tutelle, en conformité avec le programme du président de la République visant à perpétuer les noms des figures de la Révolution et transmettre les valeurs de celle-ci aux jeunes générations, 681 sites, entre rues, quartiers et établissements publics ont été baptisés de noms de martyrs et de moudjahidine décédés, 88 l’ont été du nom de jours et fêtes nationaux, alors que 25 l’ont été en hommage à des personnalités nationales historiques, et d’autres ayant marqué de leur empreinte les domaines de la littérature, des arts et de la science.

Calibrage des oueds Rhumel et Boumerzoug

Réception début avril de 9 km du projet



Un linéaire de 9 km du projet de calibrage des Oueds Rhumel et Boumerzoug de Constantine sera réceptionné «en avril prochain», a annoncé dimanche le directeur local des ressources en eau, Ferhat Mezghiche. Les travaux d’aménagement ont été «entièrement achevés depuis la gare routière Est jusqu’à la zone industrielle Palma», a précisé à l’APS le même responsable, rappelant que ce projet de dimension touristique, urbaine et environnementale avait nécessité un investissement de 15 millions de dinars. Le même responsable a indiqué que ce projet porte sur l’aménagement de 14 km linéaires sur les abords de ces deux Oueds de la ville du vieux Rocher. La réalisation de ce projet d’aménagement, confiée à l’Office national d’irrigation et de drainage (ONID) et une entreprise sud-coréenne (Daewoo), a atteint des taux avancés, a assuré le même responsable qui a indiqué que les travaux d’éclairage public, de pose de gazon et du mobilier urbain et la réalisation d’allées piétonnières «ont été déjà achevés». Une entreprise spécialisée sera désignée pour la prise en charge de cet espace touristique et environnemental, en collaboration avec la direction des ressources en eau et les différentes instances exécutives et élues de la wilaya, a souligné la même source. S’agissant du tronçon restant du projet qui s’étend sur un linéaire de 3,27 km d’Oued Rhumel depuis la zone industrielle Palma jusqu’à la cité de Boussouf et dont 1,5 km ont été confiés en travaux à l’ONID, M. Mezghiche a indiqué qu’il affiche un taux d’avancement de l’ordre de 30%, affirmant qu’il sera entièrement achevé «avant fin 2018». Le même responsable a mis l’accent sur l’importance de ce tronçon devant permettre la protection de la zone industrielle des crues.

Cité Zouaghi-Slimane

Perturbations dans l’ AEP



Les habitants de la cité Zouaghi-Slimane, située sur les hauteurs d’Aïn El Bey, continuent depuis le début de l’année à souffrir de perturbations dans l’alimentation en eau potable. En effet, que ce soit au niveau des groupements d’immeubles (Tlemcen, 72 logements, Sonatiba et 1.100 logements) ou celui des nombreuses constructions individuelles qui pullulent dans ladite cité, les robinets sont la plupart du temps à sec, et les citoyens en sont réduits à guetter le moindre borborygme en sortant, prélude à un providentiel approvisionnement en cette denrée précieuse. En réponse aux doléances de ces derniers, la Société de l’eau et de l’assainissement de Constantine (SEACO) a expliqué récemment, dans un communiqué adressé à la presse, que ces coupures impromptues étaient dues aux travaux d’extension de la ligne du tramway vers la nouvelle ville Ali- Mendjeli. Ainsi, les services de la SEACO doivent procéder, autant de fois qu’il est nécessaire, à des arrêts de la distribution, et ce afin de vider la conduite d’amenée de diamètre 500 destinée à être déviée de sa trajectoire initiale pour les besoins du chantier qui, pour rappel, sera réalisé par l’entreprise COSIDER. Cependant, la société a tenu à rassurer ses clients quant à un retour à la normale une fois les travaux terminés, sans toutefois avancer une date précise, bien que certaines indiscrétions laissent entendre que cela se fera avant la fin du mois de mars. Il est utile de signaler que la SEACO a mis à la disposition des habitants des camions-citernes, et ce afin de pallier la demande sans cesse croissante en eau. Pour rappel, la région de Constantine est alimentée par le plus grand barrage du pays, celui de Béni Haroun, situé dans la proche wilaya de Mila, qui assure à 77% des foyers un approvisionnement quotidien en eau potable.