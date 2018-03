Les étudiants de l'INSM à Bejaia : Régal musical

Les étudiants de l’Institut national supérieur de musique (INSM) ont régalé le public, mardi soir au théâtre régional de Bejaia, en offrant un spectacle original en alternant musique savante du monde et répertoire national populaire, arrangé dans une connotation classique. Le «voyage musical» du public a débuté avec des partitions instrumentales en solo (guitare, piano, oud) puis s’est accentué avec des duos et des trios et un sextuor, le tout puisant dans le répertoire universel et les compositions en rapports, notamment Liszt, Mozart, ou encore Jean Baptiste Loeillet, entrecoupés par quelques airs d’opéra, magnifiquement interprétés. En deuxième partie, la ballade a fait la part belle à la composition du terroir, en déroulant pas moins de sept titres standards dont Bilah ya hamami, A Tamurtiw, Ya kalibi khali l’hal, Yemma Gouraya, qui ont ravi l’assistance. Dirigé par le maestro Hocine Bouifrou et encadré par Kheira Mokrane au piano, l’orchestre composé d’une vingtaine d’étudiants a séduit à plus d’un titre.