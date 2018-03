Patrimoine : programmes de coopération avec l’UE

Une rencontre régionale sur le développement et la valorisation des programmes de formation dans le secteur du patrimoine culturel a été organisée, mardi à Batna, en coopération avec le programme de l'Union européenne (UE).

Cette rencontre de deux jours, abritée par l’Ecole régionale des Beaux-arts au complexe culturel et sportif de la cité Kechida du chef-lieu, regroupe des directeurs de la culture des wilayas de Batna, Mila, Oum El Bouaghi, Khenchela, Biskra et Tébessa, ainsi que des chefs de service de l’activité culturelle et des responsables d’associations de cette même wilaya.

"L'initiative vise à former les cadres du secteur de la culture, afin de leur permettre d’aider les associations activant localement à créer des projets dans le secteur culturel sur une base solide et un programme d'action clair", a affirmé à l’APS, l’organisateur de la rencontre, Ouamer Makhoukh, également formateur du programme du patrimoine culturel inscrit dans le cadre du programme de soutien, de protection et de valorisation du patrimoine culturel en Algérie financé par l'Union européenne.

Cette rencontre a également pour objectif, selon le même responsable, de constituer un réseau de formateurs qui contribueront ultérieurement à soutenir les aptitudes des associations efficientes dans le secteur de la culture, en vue de créer des projets culturels, que ce soit en matière de patrimoine matériel ou immatériel, en plus de former leurs adhérents.

Il a également fait savoir que les plus importants axes de la rencontre s’articulent notamment autour de l’élaboration d’un programme approprié pour concrétiser le projet culturel sélectionné et ce, en clarifiant ses objectifs et son importance, ainsi que la façon de l’exposer dans la perspective d’obtenir une subvention ou un financement. De son côté, le directeur de la culture de la wilaya de Batna, Ameur Kabbour, a souligné l'importance de cette rencontre de formation, précisant qu’il envisage, à l’avenir, de fournir aux associations culturelles locales qui cherchent à concrétiser des projets culturels œuvrant, notamment à la préservation du patrimoine matériel et immatériel, des encadreurs et des accompagnateurs.