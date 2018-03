ONDA - Facebook : «Bientôt» un accord de partenariat

L’Algérie sera le deuxième pays dans le monde, après la France, à parapher un accord de protection de droits d’auteur avec la société Facebook, c’est ce qu’à annoncé mardi, le directeur général de l’Office national des droits d'auteur et des droits voisins (ONDA) Sami Bencheikh El Hocine.

S’exprimant en marge d’une rencontre de sensibilisation regroupant des artistes et créateurs des wilayas de Skikda et de Constantine, Sami Bencheikh El Hocine a précisé qu’une convention de partenariat visant la protection des droits d'auteurs "sera bientôt signée" entre l’ONDA et la société du plus grand réseau social dans le monde.

L’objectif de cette convention est de «protéger les droits et les œuvres des artistes et créateurs algériens via Facebook», a-t-il souligné, relevant que «le contrôle de l'exploitation des œuvres est devenu difficile avec le développement technologique».

Le DG de l’ONDA a ajouté que cet accord s’ajoute à celui signé en 2014 avec la société Google et plus précisément avec YouTube pour «protéger toutes les œuvres algériennes», soulignant que l'Algérie était le dixième pays au monde à signer une convention du genre.

D’autre part, l’interlocuteur a indiqué que chaque année, près de 100 cas d'atteintes aux droits d’auteur sont traduits en justice par l’ONDA, faisant savoir que cet Office comprend 49 contrôleurs assermentés qui interviennent dans des opérations de contrôle dans tous les cas de CD contrefaits, notamment. Il a souligné par ailleurs qu’en 2017, les services de l’ONDA ont saisi et détruit près de 2 millions de CD contrefaits.

Cette rencontre de sensibilisation s'inscrit, a indiqué M. Bencheikh El Hocine, dans le cadre d'une caravane de sensibilisation lancée il y a quatre mois à travers certaines wilayas du pays qui disposent de patrimoine culturel, théâtres, maisons de culture et autres afin de rencontrer des artistes, des créateurs et les affilés à l’ONDA pour écouter les préoccupations des artistes et présenter les bilans des activités de l’Office et des nouveautés, s’agissant de la protection des droits des auteurs.

Plusieurs rencontres similaires sont attendues dans les wilayas d'Oum El-Bouaghi, d’Ouargla, de Tamanrasset et de Khenchela, a-t-on noté, soulignant que ces rencontres permettent de venir en aide à certains artistes en difficultés.

L'objectif de cette rencontre est de sensibiliser également les auteurs et artistes à adhérer à l’Office pour protéger leurs créativités dans le cadre des lois en vigueur.

Le DG de l’ONDA a affirmé que les lois régissant la protection des œuvres et droits d’auteurs appliqués à l’ONDA figurent parmi «les meilleures couvertures en Afrique et dans le monde arabe», rappelant que l’Office a paraphé toutes les conventions internationales dans le domaine de la protection des droits d’auteur dont celles de Rome et de Genève.

K.B/ APS