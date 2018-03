3e Festival d’Annaba du film méditerranéen : Formation et films thématiques

La troisième édition du festival du film méditerranéen d’Annaba (FAFM) dont le coup d’envoi sera donné mercredi soir proposera aux amoureux du 7e art, un cinéma aussi riche que talentueux traitant de thématiques d’actualités.

Depuis que le FAFM a signé son come-back en 2015, après, faut-il le rappeler 25 d’absence, ce festival a su relever le défi de la qualité et de la formation pour s’imposer d’abord comme un espace de découverte de grandes œuvres cinématographiques mais également pour offrir l’opportunité aux jeunes talents de se former au métier du cinéma , selon son commissaire Saïd Ouled Khalifa. C’est dans cette logique que les films réalisés par les jeunes stagiaires de la précédente édition, en collaboration avec le Festival international du Film Amateur de Kélibia (Tunisie), seront projetés lors de cette édition sous la bannière «Annaba Cinéma».

Sur les 60 films programmés pour cette troisième édition, placée sous le thème «paix pour la Méditerranée», vingt longs métrages (10 fictions et 10 documentaires) sont en lice pour le Grand prix du festival, le «Annab d’or» a expliqué Ouled Khalifa soulignant la qualité des affiches proposées pour ce cru 2018. Outre les conférences-débats prévues en aval de chaque projection, des ateliers pour la formation aux métiers cinématographiques seront encadrés et animés par des professionnels belges. Le cinéma belge sera à l’honneur de cette troisième édition, avec notamment la projection pour la soirée d’ouverture du film «Une famille syrienne» de Philippe Van Leeuw. le commissariat du festival a également décidé de fêter dignement les 50 ans du cinéma palestiniens à travers la projection de films cultes de ce pays.

Les projections des films programmés dans la cadre du festival du film méditerranéen d'Annaba, qui comprend des spectacles itinérants, auront lieu dans plusieurs communes, au niveau de trois centres de rééducation, au théâtre régional d'Annaba et dans la salle de cinéma de la maison de la culture Mohamed-Boudiaf.