Les vacances au théâtre d’Oran : le grand rush

Amener son enfant au théâtre est une excellente manière de le distraire, mais également lui donner accès à la culture. A Oran, plus de 800 enfants bénéficient quotidiennement durant ces vacances de printemps de représentations théâtrales.

Depuis le lancement de l’opération intitulée «Les vacances au théâtre d’Oran» qui se déroule du 18 au 26 mars en cours, la direction du TRO a enregistré une moyenne de 800 places vendues par jour, a-t-on appris hier de son directeur M. Morad Senouci «Vu l’importance de la demande, nous nous sommes vus dans l’obligation de programmer deux séances par jour, la première à 13h30 et la deuxième à 16h00.

La salle accueille jusqu’à 550 personnes par séances mais par mesure de sécurité nous avons décidé de ne pas utiliser le 3e balcon», a précisé le responsable qui souligne, par ailleurs, que le public-enfants du théâtre Abdelkader-Alloula grossit chaque jour, cette activité ne se limite plus aux habitants d’Oran «beaucoup d’entre-eux accompagnés de leurs familles sont venus des wilayas limitrophes, en particulier Mostaganem et Tlemcen» confie notre interlocuteur. Le programme de cette opération comprend, des pièces théâtrales produites par le théâtre d’Oran et d’autres par les associations, des spectacles de marionnettes et une coopérative théâtrale entre Oran et Sidi Bel Abbès.

En début d’année, la direction du théâtre régional d’Oran avait lancé une opération baptisée «l’accès au théâtre avec des livres au lieu de la billetterie» qui a été couronnée par un franc succès. Cette initiative a permis à la direction de collecter 3.000 livres au profit du service pédiatrique à l’hôpital de Canastel. Les deux tiers ont été collectés dans le cadre de l’opération «un livre à la place d’un ticket», tandis que le tiers restant a été constitué de dons émanant du public.

La bibliothèque qui a été installée au début du mois au niveau de l’institution hospitalière compte dans ses rayonnages une collection de livres très riche, ouvrages parascolaires, des ouvrages scientifiques des contes, des manuels scolaires, des dictionnaires pédagogiques pour enfants, livrets de dessins etc. Selon les responsables de cette institution, certains donateurs ont même offert aux enfants des jouets, des jeux et des fournitures scolaires (crayons de couleurs, peintures, puzzles etc.). Aussi, des artistes qui se sont produits en Algérie et qui continuent à suivre les activités du théâtre via les réseaux sociaux ont fait part de leur désir de contribuer à cette initiative. Sur le registre de l’animation musicale, le théâtre régional d’Oran organise le vendredi et le samedi prochain un festival de la musique andalouse, et ce, en partenariat avec l’association «Rahik El Andalous d’Oran». Cet événement verra la participation de grande signature de ce registre musical, entre autres, la fondation Abdelkrim Dali représentée par l’association Cortoba d’Alger, El Motribia de Biskra, El Makam de Constantine et Rahik El Andalous.

Amel Saher