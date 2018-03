Vaccination contre la rougeole et la rubéole : Grande affluence

Après l’apparition de plusieurs cas de rougeole et de rubéole, les parents ont pris conscience de la nécessité de faire vacciner leurs enfants, et se sont dirigés en grand nombre vers les établissements publics de santé de proximité et des polycliniques pour effectuer ce geste de prévention contre les maladies infectieuses.

C’est justement pour constater de visu cette affluence sur les structures de santé, que nous nous sommes rendus à l’Etablissement public de santé de proximité (EPSP) de Bouzaréah, où le médecin coordinateur, le docteur Salima Sahraoui nous a affirmé que «l’établissement est submergé par le nombre de parents qui viennent tous les jours pour vacciner leurs enfants depuis la déclaration de nombreux cas graves par le ministère de la Santé.»

Cependant le Dr. Sahraoui a tenu à mettre en exergue le fait que «l’épidémie est là et bien installée ; les vaccins sont disponibles et gratuits, il n’y a aucun problème à faire vacciner les enfants. Il vaut mieux avoir des effets secondaires minimes de vaccination que de contracter une maladie grave», a-t-elle dit avant d’expliquer que «la rougeole est un virus très contagieux, il suffit de quelques gouttelettes de salive, de respiration pour le transmettre. Un enfant malade peut facilement contaminer 15 autres. Notre objectif est d’éradiquer les deux virus d’ici 2020, comme cela a été le cas pour la polio et le tétanos.»

La praticienne a rappelé le fait que «les parents étaient très réticents lors du lancement de la campagne de vaccination le mois de décembre dernier visant notamment les enfants de 6 à 14 ans. Pour eux, la rougeole et la rubéole ne sont pas des maladies graves, et bien sûr, ils se sont vite rendus compte qu’il ne faut pas être négligeant sur ce point-là», a-t-elle indiqué.

Dr. Sahraoui a également précisé qu’«il n’y a pas un autre traitement contre ces deux virus sauf le vaccin. C’est une maladie mortelle spécialement pour les bébés qui sont vulnérables. Avant, les enfants étaient vaccinés à neuf mois, maintenant la vaccination se fait à 11 mois, c'est-à-dire que tous les bébés de cet âge sont à risque. Le rappel se fait à 18 mois.» En ce qui concerne les cas de la rubéole, elle a indiqué qu’«actuellement, plusieurs malades se sont présentés à l’Etablissement de santé. Des cas qui peuvent avoir des complications plus graves chez la femme enceinte».

Profitant des vacances scolaires de printemps, de nombreux parents sont venus, accompagnés de leurs enfants pour les vacciner.

Rencontrée à l’entrée de l’EPSP, Mme Hafiz nous confie : «J’ai ramené ma fille de 13 ans pour lui faire le rappel du vaccin contre la rougeole et la rubéole. Au départ de la campagne de vaccination, j’avoue que j’étais très réticente à cause des effets secondaires du vaccin et tout ce qui se disait sur sa fiabilité.

Aujourd’hui, je préfère suivre les conseils des médecins et faire vacciner ma fille pour ne pas le regretter plus tard», a-t-elle affirmé. Et elle n’est pas la seule dans ce cas, surtout lorsque l’on sait que la campagne nationale de vaccination contre cette maladie, en mars 2017, a été un véritable échec. Ce qui s'est traduit par un faible taux d'enfants scolarisés vaccinés (45%) au lieu des 97% escomptés.

Il y a lieu de noter que depuis l’apparition de l’épidémie, les spécialistes en la matière n’ont pas cessé d’appeler les parents d’enfants âgés entre 6 et 14 ans d’aller les vacciner contre la rougeole et la rubéole, précisant qu’un seul vaccin est utilisé pour prémunir contre les risques de ses deux virus. Le dernier bilan établi par le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière fait état de 4.181 cas de rougeole enregistrés jusqu'à samedi, 6 cas de décès depuis l'apparition de cette maladie dont 4 cas à El Oued, 1 à Ouargla et un autre à Biskra.

Wassila Benhamed