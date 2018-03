Selon l’ONU : déficit global de 40% d’ici 2030

La journée mondiale de l'Eau est une célébration internationale et une occasion d'en apprendre plus sur les sujets liés à cet élément essentiel à la vie. C'est également l'occasion d'en parler, d'agir et de changer le cours des choses. Selon l’ONU la Terre risque de faire face à un déficit global en eau de 40% d'ici 2030… La planète "n'a jamais eu autant soif", d'où la nécessité pour les secteurs agricoles et énergétiques de produire davantage dans le souci de répondre aux besoins d'une population toujours en croissance. Il est évident que l’eau est au cœur du développement durable. De ce fait, les ressources en eau, ainsi que la gamme de services qu’elles peuvent rendre, contribuent à la réduction de la pauvreté, à la croissance économique et à la sauvegarde de l’environnement. De la nourriture et la sécurité énergétique à la santé humaine et environnementale, l’eau contribue à l’amélioration du bien-être social et à une croissance équitable, affectant les moyens de subsistance de milliards d’individus… La bonne gestion des ressources en eau est un défi que la population mondiale doit relever. Ne dit-on pas que l’eau est source de vie ? Si le précieux liquide est un élément essentiel pour la vie des êtres humains, sa gestion durable interpelle tous les acteurs et usagers pour un meilleur avenir et un développement radieux. F. L.