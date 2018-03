Ressources en eau : Ensemble pour sauver l’or «bleu»

Nos ressources en eau se «portent» mal. Nos robinets, d’ailleurs, tout comme nos barrages vivent difficilement cette situation, depuis quelques années déjà.

Le niveau de remplissage des équipements hydrauliques, les débits ont pris un sacré coup. L’amenuisement du précieux liquide se confirment, pas seulement, chez-nous mais aussi, au niveau mondial, en raison d’une pollution atmosphérique, de plus en plus menaçante qui s’est répercutée sur la couche d’ozone, fragilisée, par tous ces rejets jetés dans la nature. Aujourd’hui, le réchauffement climatique est là avec toutes ces conséquences sur l’appauvrissement de nos nappes phréatiques, secouées, d’ores et déjà par une surexploitation et les dégâts ou plutôt la bêtisé humaine, à l’origine de l’altération de celles-ci. Chez-nous, il faut le dire, nous avons connu le stress hydrique, il y a quelques années. Et la problématique reste toujours posée malgré les efforts et les enveloppes budgétaires allouées pour résoudre cette question épineuse, d’autant plus que la population algérienne est en pleine croissance, alors que les conséquences désastreuses des changements climatiques, en termes de pluviosité se font voir. Les niveaux de pluviométrie a bel et bien changé, par rapport aux années précédentes. Aujourd’hui, de nouvelles mesures sont prises par la tutelle pour améliorer l’alimentation en eau potable. La levée de gel de projets concernant la réalisation de nouvelles infrastructures hydrauliques, inscrits au titre de projets stratégiques et vitaux, au niveau de certaines wilayas qui enregistrent un déficit en eau, y compris à l’ouest d’Alger qui a connu un boom démographique, à la faveur de plusieurs opérations de relogement au niveau de ces quartiers qui se retrouvent du coup, dépassés par la forte demande en eau. Il faut savoir, que cette nouvelle donne est à l’origine de perturbations récurrentes d’approvisionnement en eau potable dans ces régions, qui vivent la problématique des robinets secs.

C’est un fait, la raréfaction du l’or bleu se précise avec le réchauffement climatique, mais aussi la situation géographique de l’Algérie qui l’expose à des sécheresses cycliques, d’où l’importance de valoriser nos ressources en eau pour éviter un « choc » hydrique comme celui des années 1980.

Samia D.