Grâce au programme de vaccination : Les maladies contagieuses éradiquées

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Mokhtar Hasbellaoui, a affirmé, hier à Tissemsilt, que l'Algérie a réussi à éradiquer des maladies contagieuses grâce au programme de vaccination élargi. Dans un point de presse en marge de sa visite dans la wilaya, le ministre a souligné que ce programme a permis de venir à bout de la poliomyélite, ajoutant que le paludisme est sur le point d'être éliminé. M. Hasbellaoui a noté que des cas de maladies infectieuses ont été introduits de l'étranger et que l'Algérie s'est tournée vers d’autres maladies non contagieuses, à l'instar des maladies du cœur et le cancer. Le ministre a imputé la propagation de la rougeole à la non-vaccination. «Nous avons enregistré des problèmes dans les campagnes de vaccination contre la rougeole, ce qui a donné lieu à des cas dans certaines régions du pays», a-t-il encore souligné. Lors des quinze derniers jours, plus de 260.000 enfants ont été vaccinés.

D'autre part, le ministre a qualifié la question des spécialistes en gynécologie obstétrique de «problème national», faisant observer que des hôpitaux ont un grand besoin en cette spécialité. Mokhtar Hasbellaoui a ajouté, à ce titre, que son département ministériel a tracé un programme de formation pour les médecins généralistes dans cette spécialité.

Quant aux besoins de l'établissement hospitalier public de Theniet El Hed (wilaya de Tissemsilt) en matière de médecins obstétriciens, le ministre a souligné que cet établissement qu'il a visité «dispose de deux médecins généralistes qui ont demandé à être formés en gynécologie obstétrique». Lors de sa halte dans la même structure sanitaire, il a promis de fournir des médecins spécialisés en oncologie, dans le but d'ouvrir prochainement un service dédié à cette spécialité, qui a d'ores et déjà été équipé avec l'aide des autorités locales. Il a également annoncé l'ouverture dans les mois à venir d'un hôpital mère-enfant au chef-lieu de la wilaya, où il a appelé, lors de sa visite, à quelques modifications techniques à apporter avant sa mise en service. Au sujet de la revendication d'élus locaux liée à la levée du gel sur le projet d'un hôpital de 240 lits à Tissemsilt, M. Hasbellaoui a expliqué que la procédure s'opère suivant les besoins du système sanitaire de la wilaya. Sur un autre chapitre, il a fait part que le gouvernement a alloué une enveloppe financière pour s'occuper des insuffisances constatées dans les services d'urgences médicales dans les établissements publics hospitaliers. La visite du ministre dans la wilaya de Tissemsilt a été marquée par l'inauguration d'une école de formation paramédicale au chef-lieu de wilaya, où il s'est engagé de nommer un directeur et de prendre en charge les préoccupations des étudiants, notamment pour ce qui est de l'équipement de la structure et de l'ouverture d'un restaurant en son enceinte. Mokhtar Hasbellaoui a également inspecté le nouveau service d'urgence médicale à l'établissement hospitalier public de Tissemsilt. (APS)