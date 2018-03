Tramway de Ouargla : renforcer la mobilite urbaine

Le tramway d’Ouargla a été mis en exploitation commerciale, hier, par le ministre des Travaux public et des Transpo rts, Abdelghani Zaâlane, en présence des autorités locales et des représentants de la société civile.

Totalisant une vingtaine de rames, le tramway va assurer le transport de plus de 3.000 passagers/heure et couvrira un parcours de 9,7 km, jalonné d’une quinzaine de stations, du quartier En-Nasr (périphérie Ouest) au centre commercial d’Ouargla, via les boulevards du 1er-Novembre et de la République. Lors de la cérémonie de mise en exploitation, le ministre, qui s’est délacé à bord du tramway jusqu’à la station de maintenance 27-Février-1962, a appelé à veiller à la préservation de cet acquis appelé à contribuer grandement à l’amélioration de la qualité du transport et du service public et à faciliter le déplacement des citoyens, en plus de son impact économique. Premier du genre dans le sud du pays, ce moyen de transport dispose aussi d’un centre de maintenance installé sur une superficie de 5,5 hectares.

Le tramway constitue un acquis pour les habitants de la ville d’Ouargla en leur permettant d’accéder à un nouveau mode de transport moderne, respectueux de l’environnement et susceptible de renforcer la mobilité urbaine, a affirmé le ministre. «Le tramway d’Ouargla est un projet structurant d’une extrême importance qui a donné une touche de modernité à la ville d’Ouargla», a souligné le ministre à la presse, en marge de la mise service de ce nouveau mode de transport. C’est un projet de dimension environnementale à portée du grand public et qui offre des conditions optimales aux habitants de cette ville, notamment en matière de renforcement de la mobilité urbaine, dont le circuit de passage a été parfaitement étudié pour couvrir des quartiers à forte densité, ainsi que l’université, la gare multimodale et divers établissements, a-t-il ajouté. S’agissant de son impact social, M. Zaâlane a fait savoir également que ce projet, qui a nécessité un financement de 40 milliards DA, va générer environ 400 emplois, notamment au profit de la main d’œuvre locale. Couvant un parcours d’une longueur de 9,7 km, le tramway d’Ouargla, jalonné de 16 stations, 19 carrefours et parcs de relais, depuis le quartier En-Nasr vers l’ex-centre commercial d’Ouargla (centre-ville), en passant devant plusieurs infrastructures socio-économiques, telles la zone des équipements publics, les trois pôles universitaires et la nouvelle gare routière. Ce moyen de transport totalise 23 rames d’une capacité de 414 passagers chacune, sachant que sa vitesse commerciale est de 20,6 km/h, selon les explications fournies. La première phase du projet, qui a porté sur la réalisation des infrastructures et des bâtiments, a été confiée au groupement espagnol Rover-Alcia/Assignia Elecnor, alors que la deuxième tranche, qui concerne la ‘‘partie système’’ (caténaire), a été accordée à l’entreprise française Alstom, selon sa fiche technique. Le ministre a écouté ensuite la présentation du projet, au niveau du poste de maintenance. D’importantes évolutions techniques ont été apportées au tramway afin de s’adapter au climat désertique de cette ville saharienne, tout en assurant une bonne qualité de service aux usagers, selon les explications fournies à la délégation ministérielle, lors de cette rencontre qui s’est déroulée en présence des autorités locales ainsi que des PDG des entreprises chargées de la gestion de ce projet, à savoir l’EMA, SETRAM et CITAL. Le wali d’Ouargla, Abdelkader Djellaoui, a signalé, de son côté, que des démarches ont été entreprises, en coordination avec le ministère de tutelle, pour prendre en charge l’extension de la ligne de tramway, dans sa partie non-lancée et menant vers le vieux ksar d’Ouargla, après la levée du gel de l’opération. Le ministre des Travaux publics et des Transports a procédé ensuite à la mise en service de l’évitement sud de la ville d’Ouargla et la route reliant les quartiers En-Nasr et Bamendil (périphérie Ouest d’Ouargla). M. Zaâlane a, en outre, donné le coup d’envoi de la desserte par bus depuis le terminus du tramway vers le quartier Bamendil, avant d’assister à une présentation concernant le réseau routier de la wilaya d’Ouargla. Il a poursuivi sa visite de travail au niveau de la daïra de Hassi-Messaoud (80 km à l’est d’Ouargla) où il s’est enquis de projets routiers et mis en service un tronçon réhabilité de la RN-49 reliant Hassi-Messaoud à Ouargla. (APS)