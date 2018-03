Algérie-Portugal : Examen de la coopération économique

Le ministre de l'Energie, Mustapha Guitouni, a reçu hier l'ambassadeur du Portugal, M. Carlos Oliveira, avec qui il a évoqué les moyens de renforcer la coopération économique et le partenariat entre les deux pays, a indiqué le ministère dans un communiqué. Lors de cette rencontre, les deux parties ont abordé les relations bilatérales algéro-portugaises dans le domaine de l'énergie, qu'ils ont qualifiées de «satisfaisantes» et de «positives», précise la même source. Ils se sont également félicités de «la confiance qui caractérise les relations entre les entreprises algériennes et portugaises grâce à des partenariats solides initiés pour durer sur le long terme». Les deux parties ont aussi discuté des opportunités d'affaires et d'investissement, notamment dans les industries électriques, les énergies renouvelables et les hydrocarbures, ajoute le communiqué.