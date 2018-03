Algérie-Bahreïn : coopération industrielle et minière

Le ministre de l'Industrie et des Mines, Youcef Yousfi, a reçu hier l'ambassadeur du Bahreïn, Fouad Sadek Mohammed Al Baharna, avec lequel il a évoqué la coopération bilatérale dans le domaine de l'industrie et des mines, a indiqué le ministère dans un communiqué. Au cours de cette audience, les deux parties ont évoqué les relations bilatérales dans le secteur de l'industrie et des mines et ont examiné les voies et moyens de les promouvoir dans l'intérêt des deux pays, précise la même source. A cette occasion, M. Yousfi a passé en revue les différents domaines industriels dans lesquels l'Algérie a enregistré des «progrès significatifs», ajoute le communiqué. Pour sa part, M. Al Baharna a exprimé la volonté de son pays de renforcer sa coopération avec l'Algérie et de bénéficier de son expérience, notamment dans le domaine industriel.