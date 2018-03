Atelier sur la lutte antiterroriste : Le Conseil de la nation à Malte

Le Conseil de la nation participe à Attard (Malte), à un atelier régional sur le «Rôle du Parlement et de la justice pénale dans la lutte antiterroriste», organisé par l'Institut international pour la justice et l'Etat de droit, en collaboration avec l'Union européenne (UE), a indiqué hier un communiqué de l'institution parlementaire. L'atelier vise à mettre en lumière le rôle majeur des parlementaires dans l'élaboration des politiques de lutte antiterroriste et l'amélioration des législations dans la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent, a précisé la même source.

Plusieurs points sont à l'ordre du jour de l'atelier, dont le rôle des parlementaires dans l'entraide judiciaire internationale, l'efficacité des autorités centrales et la coopération avec les fournisseurs d'accès à Internet, a conclu le communiqué.