Dans la lucarne : La solidarité c’est bien, mais…

Il ne reste plus que sept journées avant le « bouclage » définitif de cette présente saison de notre championnat national de Ligue1. L’effervescence dans les différents «états-majors de nos clubs» est à son paroxysme. Chacun veut s’assurer soit une place au soleil, soit ne pas «piquer du nez». On est presque entre le «marteau et l’enclume» aussi bien en haut qu’en bas du classement général. Une situation ubuesque pour les équipes qui animent notre championnat national d’élite. Globalement, on peut dire qu’elles n’ont pas leur destin entre les mains. Ceux qui décident sont «tapis dans l’ombre» à l’abri des regards sans qu’ils ne soient importunés de quelque manière que ce soit. C’est un peu le beau rôle. Ils décident de celui qui «grimpe» à la cime et celui qui racle les fonds de notre championnat national. C’est pour cette raison que vous avez beau bien travaillé durant toute la semaine, il n’est pas toujours évident que le succès escompté soit au bout de l’effort. Il y aura toujours quelqu’un pour vous barrer la route et vous empêcher de pavoiser. Par conséquent, les embûches sont partout et il ne faudra pas les sous-estimer. C’est pour cette raison que des équipes comme le CSC ou le MC Oran, qui jouent les premiers rôles avec le MCA et l’USMA, craignent qu’on leur enlève l’objet tant convoité de leurs rêves qui est le titre. C’est vrai qu’en fin du compte, il n’y aura qu’une seule équipe qui va le remporter, mais au moins il faut leur laisser les mêmes chances pour y arriver. Ce qui n’est pas le cas habituellement dans pareille situation. Il faut dire que les craintes des uns et des autres sont induites par les attitudes des arbitres. C'est-à-dire, si le corps arbitral est bon, impartial, la joie de tous devient alors réelle. Sinon, l’insatisfaction devient le sentiment dominant dans un monde de football qui reste insoupçonné pour le commun des mortels, même pour ceux qui estiment qu’ils le connaissent sur le bout des doigts. Les arbitres, faut-il le répéter à satiété, sont le «nerf de la guerre». C’est à eux qu’incombe la responsabilité d’une bonne fin du championnat national. S’ils s’acquittent de leur tâche de la meilleure des manières avec une impartialité à toute épreuve, on «tuerait dans l’œuf» toute tentative malveillante émanant de nos clubs et notamment de leurs présidents. Nous avions vu dernièrement (la télévision nationale et toutes les chaînes publiques en avaient fait l’écho) concernant les trois minutes de solidarité et de contestation affichées par les arbitres à travers tous les stades d’Algérie et notamment lors des matches des Ligues 1 et 2. Tout le monde avait bien adhéré à ce «mouvement de contestation». Car personne n’aimerait voir un arbitre «violenté» par des supporters, par des dirigeants ou des joueurs de football. Car, ce n’est pas là, la finalité du football qui cultive la sportivité et surtout l’éthique sportive afin de former l’homme de demain sur de bonnes bases. Toutefois, si les arbitres sont solidaires entre eux, ils ne doivent pas le faire au détriment de l’équité et de la probité. Bien que ce mouvement soit tout à fait récent, les observateurs et les sportifs sont en train encore de relever des fautes d’arbitrage flagrantes qui influent directement sur les résultats des matches de football. On avait vu lors du match MCO-US Biskra, l’arbitre, Arab, a commis une erreur d’arbitrage qui avait eu pour effet de «scier» les jambes des joueurs biskris. D’autres cas ont été relevés par les médias et que certains, pour on ne sait quelles raisons, ne les incriminent pas. Pourtant, il y va de la crédibilité de notre football. On aimerait que ceux qui ont la charge de la corporation des arbitres fassent le ménage et évitent que ces erreurs d’arbitrage ne se reproduisent et faussent les résultats de nos matches. De telles situations ne peuvent que provoquer des dérapages qui ne seront pas faciles à maîtriser. Que le bon sens et surtout l’impartialité soient des vertus respectées et mises en avant par tous ! Notre football en a bien besoin par les temps qui courent.

Hamid Gharbi