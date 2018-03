Les clubs algériens fixés aujourd’hui

Les quatre représentants algériens engagés dans les deux compétitions africaines interclubs : Ligue des champions d’Afrique et la Coupe de la Confédération (CAF) : l’ES Sétif, le MC Alger, l’USM Alger et le CR Belouizdad, seront fixés sur leurs prochains adversaires aujourd’hui mercredi, lors du tirage au sort prévu au siège de la CAF au Caire en Egypte à partir de 17h00 (heure algérienne) sous la conduite de l'ancien international nigérian Daniel Amokachi. En Ligue des champions, l'Algérie sera représentée par l’ES Sétif, vainqueur du trophée en 2014, et le MC Alger. A noter que les 7 derniers vainqueurs de la Ligue des champions de la CAF sont parmi les 16 qualifiés pour la phase de poules : WAC (tenant), Sundowns, TP Mazembe, ES Sétif, Al Ahly, ES Tunis, ES Sahel. Les deux premières journées de la phase de poules auront lieu les 4-6 et 15-16 mai avant une pause jusqu'au 27 juillet en raison de la Coupe du monde 2018 en Russie.

En Coupe de la Confédération, le CR Belouizdad et l'USM Alger se sont qualifiés pour les 16es de finale (bis) de cette compétition.