L'égyptien Hassan El-Ghandour au sifflet

L'arbitre international égyptien, Ahmed Mahrous Hassan El-Ghandour, a été désigné pour diriger le match amical entre la sélection algérienne de football et son homologue tanzanienne jeudi prochain au stade du 5-Juillet d'Alger (18h00), a annoncé la fédération algérienne (FAF) lundi dernier sur son site officiel. El-Ghandour sera assisté de ses compatriotes Ahmed Taoufik Taleb Ali et Youssef Wahid Youssef El Bostaty. Le quatrième arbitre est l’Algérien Aouina Said alors que le commissaire au match est Koussa Messaoud. La sélection nationale a entamé lundi dernier un stage au Centre technique national de Sidi Moussa en présence de 24 joueurs dont 11 évoluant en Ligue 1 Mobilis.

Les Verts disputeront un second match amical le mardi 27 mars face à l'Iran au stade de Graz en Autriche (18h00). Ces deux rencontres entrent dans le cadre des préparatifs en vue de la reprise des qualifications de la Coupe d'Afrique des nations CAN-2019 en septembre prochain avec un déplacement à Banjul pour affronter la Gambie, lors de la deuxième journée.