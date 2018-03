Equipe nationale : Les explications de Madjer

Le stage de l’équipe nationale a débuté lundi passé avec la présence de tous les joueurs convoqués. Les deux internationaux du CRB, Naâmani et Salhi, rentrés la veille à Alger de Zambie, étaient les derniers à avoir rejoint le groupe à Sidi-Moussa. Les deux joueurs ont d’ailleurs pris part à la légère séance d’entraînement de l’après-midi.

Pour cette première d’entraînement, le staff technique a fait plus dans la gestion du groupe en programmant une légère séance avec ballon. Chafai et Benmoussa, qui ont pris part à un match de coupe d’Afrique la veille avec l’USMA, ont été ainsi soumis à un léger travail de décrassage d’une demi-heure.

Etaient absents à cette première séance Riyad Mahrez et Yacine Brahimi qui étaient restés aux soins. «Ils sont arrivés avec de légers bobos. Ils se soignent. J’espère que ça n’est pas grave et qu’ils pourront vite intégrer le groupe», a déclaré Rabah Madjer qui s’est exprimé brièvement au micro du site de la FAF.

Sans trop entrer dans les détails, le sélectionneur national a essayé brièvement d’expliquer certains de ses choix pour les deux matches face à la Tanzanie et l’Iran qui, comme à l’occasion de chaque publication d’une nouvelle liste, a suscité plus ou moins la polémique.



« Chaouchi reste le meilleur gardien d’Afrique »



Néanmoins, Rabah Madjer qui a précisé «respecter les avis des uns et des autres et comprendre que certains choix ne plaisent pas», a rappelé qu’à la fin «le dernier mot revient au staff technique et je peux vous dire que cette liste a été soigneusement étudiée. Nous avons beaucoup réfléchi avant de l’arrêter», a-t-il précisé.

Ainsi pour justifier la non-convocation de Raïs Mbolhi, qu’il n’a pas cité faut-il le préciser, le sélectionneur national a précisé que «Faouzi Chaouchi reste l’un des meilleurs gardiens d’Afrique et il le prouve à chaque fois avec son club. Salhi, pour sa part, fait partie du groupe bien avant mon arrivée et a prouvé à chaque fois qu’il mérite d’être là. Enfin, Moussaoui est un jeune gardien qui a beaucoup de qualités. Il arrive progressivement», a expliqué Madjer. Une manière de dire que les trois gardiens n’ont pas volé non plus leur sélection.



« Une liste soigneusement étudiée »



Madjer a évoqué aussi le choix de certains joueurs de champ, expliquant qu’il a retenu des doublures à chaque poste. Le souci du staff technique est d’avoir le meilleur groupe homogène possible tout en privilégiant la stabilité et la bonne ambiance au sein du groupe. C’est la raison pour laquelle il a fait appel à des jeunes joueurs et rappelé d’autres, car la discipline du groupe sera préservée.



« Je ne m’aventurerai pas avec Slimani »



Quant à la convocation d’Islam Slimani, pourtant en période de convalescence, Rabah Madjer a expliqué qu’il a retenu «pour l’ambiance. C’est un élément important au sein du groupe. Je veux qu’il marque son retour», a-t-il précisé. Ce dernier n’écarte pas non plus la possibilité de faire participer Islam Slimani aux deux matches face à la Tanzanie et l’Iran, mais cela «dépendra de l’évolution de sa blessure. Nous n’allons pas risquer avec lui. S’il se sent bien, il jouera, sinon, il continuera à s’entraîner avec le groupe», a déclaré Madjer précisant qu’il est avant tout soucieux «du bien-être de Slimani. Nous privilégions sa guérison. Nous n’allons pas mettre sa carrière en péril», a-t-il souligné.

Pour les deux rencontres de mars, Rabah Madjer compte expérimenter un nouveau dispositif tactique articulé autour d’un 3-5-2.

Par ailleurs, l’équipe nationale a effectué hier mardi deux séances d’entraînement, dont une consacrée à la mise en place tactique. Cette séance a été ouverte à la presse durant un petit quart d’heure (zone mixte).

Amar B.