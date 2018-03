Karaté-do, championnat régional (police) : Domination de Jijel, de Bordj Bou-Arréridj et d’Annaba

Le championnat régional de karaté-do des services de la sûreté nationale de la saison sportive 2017-2018, clôturé à Guelma, a été caractérisé par une domination remarquable des compétiteurs des wilayas de Jijel et de Bordj Bou-Arréridj ainsi que d’une belle prestation des athlètes dames de la wilaya d’Annaba. Les lutteurs de la wilaya de Jijel ont dominé les premières places dans les spécialités du Kata collectif et du Kumite individuel pour la catégorie des moins de 67 kg, tandis que les compétiteurs de la wilaya de Bordj Bou-Arréridj ont remporté la première place du Kata individuel et du Kumite individuel pour la catégorie des moins de 75 kg, selon les résultats dévoilés au cours de la cérémonie de clôture de cette compétition, tenue au complexe sportif de Souidani Boudjemâa de la ville de Guelma. La première place dans la spécialité du Kumite individuel pour la catégorie des moins de 60 kg (hommes) est revenue aux athlètes de la wilaya d’El Tarf, alors que la première place dans la même spécialité pour la catégorie des moins de 84 kg (dames) a été décrochée par les sportives de la wilaya de Constantine, tandis que la première place dans la même spécialité pour la catégorie des plus de 84 kg (dames) a été remportée par les athlètes de la wilaya de Béjaïa. Les dames karatékas de la wilaya d’Annaba ont, suite à une belle prestation, récompensé leurs efforts en décrochant la première place dans la spécialité du Kata individuel et du Kumite collectif pour les catégories des moins de 55 kg et des plus de 68 kg, tandis que celles de la wilaya de Constantine ont remporté la première place dans les mêmes spécialités pour les catégories des moins de 61 kg et des moins de 68 kg. La deuxième journée de ce championnat, dont la cérémonie de clôture a été présidée par les autorités locales de la wilaya de Guelma, a été marquée par des exhibitions captivantes de Karaté-do présentées par les poussins de l’association ‘‘El Jil Essaîd’’ de la commune de Djeballah Khemissi. Cette compétition, qui s’est déroulée dans un esprit de duel propre et un challenge sportif, a vu la participation de près de 110 sportifs représentant 14 équipes des services de la sûreté nationale de différentes wilayas de l'Est du pays.