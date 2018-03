Kick/ Boxing, ( 9e Championnat arabe) : Rahmouni et Benhoumer vainqueurs

Les deux kick-boxeurs algériens Benhoumer Adel (63 kg) et Rahmouni Mohamed (-60 kg), spécialité K-1, ont remporté le titre du 9e championnat arabe des clubs de kick-boxing qu’abrite la capitale jordanienne Amman.

Le kick-boxeur Benhoumer, du club Nasr Laghouat, a gagné face à son homologue jordanien en dépit de sa blessure au genou, alors que Rahmouni Mohamed, de l’Union sportive de Ouled Fayet (Alger), a battu son adversaire bahreïni au premier tour. Cependant, les deux kick-boxeurs Kas Khelil du Club de Djelfa et Salah Eddine Bouakafi de Nasr Médéa ont échoué au premier tour des compétitions de la première phase de ce championnat.

L’entraîneur de l’athlète Rahmouni Mohamed, M. Belabed Mohamed Amine, a déclaré à l’APS que le niveau des quatre athlètes algériens était "bon" par rapport à celui des autres clubs arabes ayant pris part à ce championnat, eu égard, a-t-il dit, au manque des moyens chez la délégation algérienne qui s’est déplacée à ses frais, en Jordanie. M. Belabed a exprimé son souhait de voir les autorités publiques prendre en charge les kick-boxeurs algériens qui possèdent de grandes potentialités".

Ce championnat clôturé, hier mardi, a vu la participation de près de 100 kick-boxeurs représentant l’Algérie, la Libye, l’Egypte, la Palestine, l’Arabie saoudite, les Emirats Arabes Unis, le Bahreïn, l’Irak, le Yémen et la Jordanie. L’Algérie est représentée à ce championnat arabe par quatre kick-boxeurs venus des clubs de l’Union sportive de Ouled Fayet, de Nasr Djelfa, de Nasr Laghouat et de l’Olympique de Médéa.