M. Mabrouk Kerboua (président de la FAC) au forum Echaab : « Le tour de tous les espoirs »

Le départ de la 21e édition du tour d’Algérie de cyclisme sera donné le 27 mars et s’étalera jusqu’au 2 avril prochain. Sept étapes sont au programme du Tour 2018, qui partira de Tamanrasset pour arriver à Tizi-Ouzou.

Invité au forum Echaab, M. Mabrouk Kerboua, à dévoilé hier les grandes lignes de cet événement d’envergure internationale, placé sous le haut patronage du Président de la République. «Le tour 2018 comprendra sept étapes et partira de Tamanrasset. Sur instruction du Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, et du ministre de la Jeunesse et des Sports, nous avons modifié l’itinéraire pour emmener le vélo dans notre grand Sud. Ainsi, la caravane du tour partira de Tamanrasset où sera organisée la première étape (125 km), sur un circuit fermé de 19,5 km.

Tous les participants seront par la suite acheminés par avion vers la ville de Tlemcen pour la seconde étape, qui se déroulera entre la ville hôte et Sidi Bel-Abbès (160 km). La troisième étape de cette manifestation sportive ralliera les villes de Mascara et Tiaret (157 km), tandis que la quatrième étape aura lieu entre Tiaret et K’sar El Boukhari (178 km). La cinquième étape va se courir entre Médéa et Bouira sur un parcours de 126 km, alors que la sixième sera organisée entre Bouira et Bejaia (133 km). Pour l’ultime course les cyclistes vont se mesurer sur un parcours ralliant Bejaia à Tizi-Ouzou sur un trajet de 121 km.

«Notre objectif est de permettre à nos équipes et nos cyclistes de glaner le maximum de points pour améliorer leur classement. A cet effet, nous avons programmé, par ailleurs, sept critériums internationaux à l’image des tours d’Alger et d’Oran. Ceci pour permettre aux athlètes de l’équipe nationale de mieux se préparer à longueur d’année pour les différentes échéances internationales», a indiqué le président de la Fédération algérienne de cyclisme avant de poursuivre : «On ne pouvait pas programmer plus d’étapes. Le règlement de l’UCI ne le permet pas. Lorsqu’un pays cesse d’organiser son tour national deux ans durant, la Fédération internationale ne lui accorde que cinq étapes à la reprise. Nous avons été contraints de demander une dérogation spécial à l’UCI pour pouvoir organiser sept étapes.

Le fait que la FAC a déjà organisé des tours de 21 étapes les années précédentes est une preuve des capacités de l’Algérie à organiser de grandes compétitions internationales. Cela a joué en notre faveur, pour inscrire le tour dans le calendrier international. Notre objectif est de gagner des points pour atteindre les 10 étapes. Ce serait l’idéal pour le tour d’Algérie.»

Pour ce qui est de la participation, le président de la FAC a annoncé le chiffre de 120 coureurs. «Nous avons jusqu’à aujourd’hui enregistré la participation de onze équipe étrangère, dont les sélections du Rwanda, de l’Erythrée et de la Syrie, et huit équipes intercontinentales algériennes.

D’autres équipes étrangères pourraient confirmer leur participation dans les jours à venir. On pense notamment au Maroc.»

Par ailleurs, le président de la FAC a annoncé l’organisation du championnat arabe des nations dans la catégorie cadets, juniors et seniors (filles et garçons), en septembre prochain à Mostaganem. Il a aussi annoncé une éventuelle consécration au championnat du monde sur piste du jeune Challal Yacine.

