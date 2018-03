L’accueil du printemps : Renouveau et couleurs

Comme le dit le proverbe, «une hirondelle ne fait pas le printemps», mais un groupe d’oiseaux qui chantent dans les arbres, c’est un signe assez clair que la saison chaude est en chemin. Et c’est actuellement le cas chez nous. À partir de la fin février, les oiseaux migrateurs partiels commencent à revenir sur leur territoire, les cigognes, l’alouette des champs, sont déjà là annonçant l’arrivée du printemps. Des parcelles de couleurs apparaissent graduellement jusqu'à composer le plus merveilleux des tableaux. Il met du baume au cœur et fait chanter les oiseaux, victoire du jour sur la nuit, de la chaleur sur le froid, le printemps signe un renouveau chaque année attendu. L'euphorie s'empare de la nature, les bourgeons grossissent pour se transformer en une explosion de fleurs rivalisant de couleurs et attirant les insectes pollinisateurs, les arbres se parent de leurs plus beaux atours se recouvrant de leur feuillage trop longtemps endormis. Même si certaines régions qui doivent normalement accueillir le printemps grelottent encore de froid sous la neige dans un décor gris terne et figé, ce sont les caprices de Dame Nature, ou les conséquences de la pollution de l’homme, va savoir ! Chez nous, un certain nombre de traditions accompagnent l'arrivée de la belle saison, comme par exemple le fameux nettoyage de printemps. Dans de nombreuses cultures, ce nettoyage a une portée symbolique et s'apparente à un rite de purification. Chez les Kabyles, on organise pour la circonstance un dîner particulier « Imensi N'tefsut ». C'est un moment de retrouvailles conviviales. Les villageois sacrifient à l'occasion des coqs fermiers, des chapons, des poulardes pour agrémenter l'incontournable couscous aux fèves (Avissar). La tradition consacre, à l'accueil du printemps dans la matinée du premier jour de la nouvelle saison, un ensemble de gestes répétés depuis des lustres (Amagar n'tefsut). Les familles sortent dans les prés pour y improviser des pique-niques, y organiser des jeux et surtout se rouler dans l'herbe à la gloire des divinités de la nature, fort nombreuses dans la cosmogonie berbère. On se roule dans l'herbe pour y prendre les couleurs les parfums et les odeurs de la terre et du tapis végétal. Du côté de l’est du pays, Constantine et Sétif, le premier jour du printemps est un événement sacré pour toutes les familles. Chaque dernier vendredi du mois de février ou du premier vendredi du mois de mars, la population bordjienne sort pique-niquer en un mouvement unique au monde. Les familles passent toute la journée en plein air et se nourrissent des plats préparés la veille. Ces plats sont préparés uniquement pour cette occasion, à l’exemple des lambardja ou el-bradj, une galette aux dattes écrasées, fourrées entre deux couches de galette, bien pétrie et cuite sur un tajine d’argile. Le deuxième plat, mangé au dîner, la zeriga, galette émiettée et baignant dans le beurre et le lait, ou encore la galette au jaune d’œuf et du Chiwchiw, du couscous avec des herbes ramassées le jour même dans les champs. Pour Tamanrasset, qui fut de tout temps le lieu de rendez-vous des tribus touareg du Sahara central, chaque année, au retour du printemps, celles-ci se rassemblaient pour une grande fête dont le point d'orgue était une course de chameaux où se mesuraient les meilleurs méharistes de chaque clan. Le Tafsit n'est ni un festival ni un rassemblement religieux, son leitmotiv est l’amitié et la découverte. Plusieurs milliers de personnes, nomades ou sédentaires, s'y retrouvent pour un à deux jours d'échanges, de palabres, de musique, de commerce... et la fameuse course de chameaux !

Augure du printemps, rite agraire ou tradition paysanne séculaire, quels que soient l’approche et les avis historiques le concernant, l’accueil du printemps reste surtout une sorte de manifestation populaire festive, propice aux Algériens pour marquer le passage des saisons et accueillir cette saison par des sorties champêtres assorties de joie, de banquets et de rencontres familiales.

Le printemps est bien là, il faut en profiter !

Farida Larbi