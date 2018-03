Les Algériens et les fleurs : Quand la nature « parle »

Les Algériens aiment les roses. En toute occasion, les bouquets, merveilleusement « garnis », aux couleurs des sentiments sincères, des vœux de bonheur, de l’espoir et de l’amitié occupent les devants de la scène.

Opter pour des « produits écolos » se transforme même en geste machinal, pour beaucoup d’hommes et de femmes qui choisissent, comme ultime recours, le « langage » des fleurs pour s’exprimer, bien sûr, à leur manière.

La culture d’offrir des roses aux personnes qui comptent pour nous, fait, bel et bien, depuis quelques années, partie de nos mœurs. Nous sommes de gros consommateurs de roses quand bien même le prix de celles-ci, reste très élevé, par rapport au pouvoir d’achat de la famille algérienne. On n’achète pas forcément des gerbes certes, mais quelques roses, ou dans le pire des cas, une seule et unique rose suffit pour dire de la manière la plus romantique et la plus « chic » qu’on est très lié à tous ceux qui sont destinataires du geste, réservé exclusivement à une catégorie de personnes certainement pas comme les autres, voire avec un statut particulier.

Des prénoms aux parfums de fleurs

Les familles algériennes ne cachent pas d’ailleurs leur faible pour la nature et en particulier, les fleurs. Ce péché mignon ressort clairement dans l’adoption de prénoms qui ont une connotation « florale ». Il y a quelques années, on n’hésitait pas un instant à appeler à choisir le nom d’une fleur pour sa fille. La nomenclature des prénoms algériens regorgeait de petits noms évocateurs de ce penchant pour toutes sortes de fleurs. « Zahra », « Ouarda », « Nouara », pour ne citer que ceux-là, étaient très répandus et rare de trouver une famille qui ne compte pas parmi ses « femmes », ces prénoms qui en disent long, il faut bien l’admettre. De nos jours, l’engouement pour les fleurs est resté intarissable. Nos prénoms confirment une fois de plus la passion florale de beaucoup d’entre-nous. La société a évolué, certes, mais elle n’est certainement pas prête à renoncer à des « thèmes » nature comme c’est le cas pour Yasmine, Camélia, Dahlia, Lilya et bien d’autres prénoms fleuris qui font partie désormais des mœurs familiales. Des petits noms écologiques qui font plaisir ne manquent pas, chez-nous et continuent même à inciter beaucoup de parents à se réconcilier avec la nature à chaque voyelle et à chaque syllabe, prononcée. L’amour des fleurs, n’est pas seulement ces belles plantes qui décorent nos balcons, mais aussi des noms de fleurs répétés et qui retentissent partout.

La rose à 200 DA, qui dit mieux ?

En fait, malgré le recul des superficies consacrées à la culture des roses et à l’horticulture qui s’explique par l’avancée du béton, d’une part, et le délaissement de l’agriculture de manière générale et l’horticulture en particulier, la place des fleurs est restée la même, si la rose n’a pas été, à son tour, épargnée, ces dernières années par la flambée des prix. Dans ce sens, M. Bouakkaz, fleuriste à Alger, issu, d’une famille très proche de la nature, affirmera que chez lui tout le monde adore les fleurs. Lui, originaire de Sidi Ali Bounab, Kabylie, son fils, qui l’aide, et tous les membres de sa famille ont dans les veines la passion des fleurs. « Nous sommes fleuristes, de pères en fils », dira-t-il. M. Bouakkaz se rappelle du bon vieux temps où l’on vendait, à la sortie des marchés, des bouquets de fleurs, agrémentant les paniers. Aujourd’hui, on achète des fleurs mais certainement pas comme avant et pour cause le prix de la rose qui atteint les 200 DA. « Nous sommes loin de l’époque où on pouvait se permettre un bouquet de fleurs, sauf à l’occasion d’une fête », avant de poursuivre que très souvent ont se contente de trois ou quatre fleurs. Notre interlocuteur ne manquera pas de souligner que les roses sont de moins en moins cultivées, chez-nous. « Nous importons la fleur coupée des Pays-Bas qui les importent du Kenya et ceci se répercute du coup sur la rareté du produit et bien sûr, sur le prix », soutiendra-t-il. M. Bouakkaz, qui exerce ce métier depuis 1957 et qui pratiquait cette profession en France pendant des années, fait parti des premiers fleuristes à Alger et les rares personnes qui ont résisté à la disparition de ce métier, notamment avec un marché de fleurs en plastique de plus en plus florissant.

Ce fleuriste affirmera qu’entre 400 et 1.000 fleurs sont importées et écoulées chaque quinzaine, avant de poursuivre que l’interdiction des importations n’a pas été sans conséquence sur les prix.

Irrésistibles !

Ce dernier fera enfin remarquer que le nombre de fleuristes sur la place d’Alger a connu, ces dernières années, un déclin certain. Il suffit, de savoir que le nombre de ces derniers, selon notre interlocuteur, est passé de 1.000 à une cinquantaine au plus, selon toujours, notre interlocuteur.

Du côté du citoyen, les avis sont mitigés entre les amateurs des bouquets comme présents et autres méthodes utilisées pour formuler ses vœux de bonheur. Saliha, dira à ce sujet, qu’elle préfère offrir un cadeau qu’on gardera plus longtemps et dont on se souviendra. « Les fleurs se fanent facilement et se jettent alors qu’un autre produit est toujours là pour nous rappeler la personne qui nous l’offre», déclarera-t-elle. Ce n’est pas le cas de Souad qui considère que le meilleur le langage demeure un bouquet de fleurs, soigneusement choisies par les personnes qu’on aime. « J’adore les fleurs et les roses en particuliers et pour moi le langage de celles-ci est plus sincère et va droit au cœur », insistera-t-elle. La culture des fleurs n’est certainement pas au top, chez-nous, néanmoins, une chose est plus que sûre, personne ne peut résister aux parfums de la rose, l’œillet et les autres variétés enivrantes qui embaument l’atmosphère.

Samia D.