Le chiffre du jour : L’Algérie 3e pays d’Afrique

John F. Helliwell, Richard Layard et Jeffrey D. Sachs ont livré l’édition 2018 de leur World Happiness Report. Le classement est établi en fonction de six facteurs: produit intérieur brut par habitant, espérance de vie en bonne santé, liberté, générosité, aide sociale et perception de la corruption dans le gouvernement ou les affaires. Cette année, Maurice ravit la tête du classement africain à l’Algérie qui se fait dépasser également par la Libye. A noter la remontée spectaculaire de la Côte d’Ivoire qui passe de la 23e place à la 10e, ainsi que du Ghana qui passe de la 25e place à la 11e ou encore du Gabon qui passe de la 17e place à la 8e.